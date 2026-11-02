OpenShot 4.1 ya está disponible y amplía las posibilidades de este editor de vídeo gratuito y multiplataforma con nuevas herramientas de edición, automatización y optimización del rendimiento. La actualización, anunciada el 25 de octubre de 2026 y publicada posteriormente como versión estable 4.1.0, continúa el trabajo iniciado en OpenShot 4.0 e introduce cambios importantes tanto en el flujo de edición como en la exportación de proyectos.

Entre sus principales novedades destacan la edición nativa de textos directamente sobre el vídeo, la optimización automática de grabaciones de alta resolución y una interfaz de línea de comandos que permite construir y exportar vídeos mediante scripts. También incorpora mejoras en la edición con teclado, las previsualizaciones, el tratamiento del audio y la compatibilidad con Linux en arquitectura ARM64.

OpenShot 4.1 añade edición de texto directamente sobre el vídeo

Una de las novedades más visibles de OpenShot 4.1 es la posibilidad de crear y modificar textos sin necesidad de abrir un editor externo. Hasta ahora, añadir títulos y otros elementos gráficos implicaba recurrir al editor de títulos. Con esta versión, basta con seleccionar la herramienta de texto desde la barra de la línea de tiempo o utilizar el atajo Mayús + T para insertar un nuevo clip de texto en la posición del cabezal de reproducción.

El texto aparece directamente en la vista previa y puede modificarse desde una barra flotante que permite cambiar la tipografía, el tamaño, el color, la alineación y los estilos básicos. También es posible moverlo, escalarlo y rotarlo mediante los controles de transformación.

El nuevo cuadro de edición de estilos reúne opciones más avanzadas, como contornos, fondos, bordes, esquinas redondeadas, relleno y espaciado entre letras y líneas. Además, los estilos pueden copiarse entre varios clips sin sustituir el contenido textual, y algunas de sus propiedades admiten animaciones mediante fotogramas clave.

Auto-Optimize: edición más fluida con vídeos 4K

Trabajar con grabaciones de alta resolución puede provocar retrasos durante la reproducción, la búsqueda de fotogramas y la edición de la línea de tiempo. Para reducir estos problemas, OpenShot 4.1 amplía su sistema de vídeos optimizados con una función capaz de detectar automáticamente los archivos que necesitan este tratamiento.

Cuando identifica una grabación especialmente exigente, el programa ofrece crear una copia de menor resolución, 720p por defecto, que se utiliza durante las previsualizaciones y las operaciones de edición. De esta manera, el equipo necesita menos recursos para trabajar con el material original.

Lo importante es que estas copias no sustituyen a los archivos originales durante la exportación: el resultado final se genera utilizando el material de máxima calidad. Por tanto, es posible editar con versiones ligeras y conservar la resolución original del proyecto.

La función también puede configurarse para preguntar al usuario, activarse siempre o permanecer deshabilitada desde las preferencias del programa. Los vídeos que se incorporen posteriormente al proyecto pueden añadirse automáticamente a la cola de optimización.

Automatización mediante la línea de comandos en OpenShot 4.1

Otra incorporación destacada es la nueva interfaz de línea de comandos, todavía en fase experimental. OpenShot permite ahora automatizar diferentes operaciones de edición sin depender exclusivamente de su interfaz gráfica.

Mediante openshot-cli es posible iniciar sesiones, importar archivos, añadir y recortar clips, aplicar efectos y animaciones, establecer fotogramas clave, insertar textos y exportar el resultado. Las operaciones devuelven información estructurada en JSON, lo que facilita su integración en scripts y otras aplicaciones.

La herramienta también puede trabajar conjuntamente con agentes de inteligencia artificial como Claude Code o Codex. Estos pueden analizar el material disponible, construir una línea de tiempo y ejecutar operaciones de edición utilizando las funciones del propio programa.

La automatización puede ejecutarse con el editor abierto o en modo desatendido, sin necesidad de mostrar una ventana gráfica. También es posible generar vistas previas de la línea de tiempo, tiras de miniaturas y datos de formas de onda para que los sistemas automatizados puedan inspeccionar el proyecto.

Al tratarse de una función experimental, todavía debe considerarse una herramienta en evolución y no un sustituto completamente consolidado de la edición tradicional.

Exportaciones más inteligentes

OpenShot 4.1 mejora el proceso de exportación mediante comprobaciones anticipadas de los parámetros seleccionados. El programa analiza las combinaciones de contenedor, códec, bitrate y frecuencia de muestreo utilizando FFmpeg, con el objetivo de detectar configuraciones incompatibles antes de comenzar a generar el archivo.

Cuando encuentra un problema, señala el parámetro afectado y ofrece una explicación junto con posibles soluciones. También incorpora opciones para corregir individualmente los errores o aplicar todas las correcciones disponibles.

La ventana de exportación presenta ahora un resumen del resultado, con información sobre el formato, la resolución, la calidad, el tamaño del archivo y el tiempo empleado. Si la exportación falla, el programa conserva los ajustes para que puedan modificarse y volver a intentarlo sin tener que configurar todo de nuevo.

Más controles de teclado y mejoras en la línea de tiempo

La edición mediante teclado gana protagonismo en esta versión. Ahora es posible navegar por diferentes paneles, seleccionar elementos, colocar recursos en la línea de tiempo y realizar operaciones de desplazamiento y ajuste con menos dependencia del ratón.

Las ventanas de previsualización y división de archivos también se han rediseñado. Incorporan una tira de fotogramas que facilita seleccionar intervalos concretos, establecer puntos de inicio y final mediante los atajos I y O o introducir códigos de tiempo manualmente.

La función de fotogramas clave automáticos permite registrar cambios de propiedades al modificar valores en diferentes posiciones de la línea de tiempo. Además, se han mejorado el zoom, el tamaño de las pistas y la respuesta de las operaciones de transformación.

Mejoras de rendimiento, audio y compatibilidad

El equipo de desarrollo ha optimizado diferentes operaciones habituales, como mover, recortar y dividir clips. También se han mejorado la generación de miniaturas, las búsquedas dentro de los vídeos y la respuesta de las previsualizaciones.

Los archivos de formas de onda se almacenan ahora comprimidos y fuera del proyecto principal, reduciendo el tamaño de los archivos de trabajo y agilizando su apertura y guardado. En el apartado de audio se corrige el nivel de reproducción de las pistas mono y se mejoran determinados problemas de clipping cuando se reproducen varias pistas simultáneamente.

En cuanto a compatibilidad, OpenShot incorpora compilaciones nativas para Linux ARM64 a través de su PPA diario y del canal Edge de Snap. Esto permite utilizar el editor en equipos ARM y servidores Linux compatibles. Los binarios oficiales para macOS y Windows con arquitectura ARM todavía no están disponibles como versiones estables.

La actualización también incluye mejoras de compatibilidad con FFmpeg 7, OpenCV 5 y Qt 6, además de correcciones relacionadas con la grabación, el guardado de proyectos, las transiciones y determinados problemas de la interfaz.

Disponibilidad de OpenShot 4.1

OpenShot 4.1 está disponible para Windows, macOS y Linux. La versión estable 4.1.0 incluye los componentes openshot-qt 4.1.0 y libopenshot 1.1.0, y requiere esta última versión de la biblioteca o una posterior.

En Linux, los usuarios pueden recurrir a los paquetes disponibles en la página oficial de descargas, mientras que las compilaciones ARM64 se distribuyen actualmente mediante el PPA diario y el canal Edge de Snap.

Con esta actualización, OpenShot no solo facilita algunas de las tareas habituales de edición, sino que también empieza a abrirse a nuevos flujos de trabajo automatizados. La combinación de edición nativa de textos, optimización de material pesado y control mediante comandos constituye el principal salto funcional de esta versión.