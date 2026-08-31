El editor de vídeo de código abierto OpenShot ha dado un salto importante con el lanzamiento de su versión 4.0, que ya está disponible en GitHub. Esta actualización, que llega después de la versión 3.5.1, supone un cambio de base tecnológica al pasar de Qt5 a Qt6, lo que trae consigo mejoras en el rendimiento y en la compatibilidad con sistemas Linux, especialmente en lo que respecta a Wayland y al escalado fraccional de pantalla. Además, se han incorporado numerosas herramientas nuevas que buscan acercar el programa a un público más profesional.
Entre las novedades más destacadas se encuentra un nuevo dock de grabación que permite capturar audio, pantalla o webcam directamente dentro de un proyecto existente. Los clips se insertan en la línea de tiempo mientras se graba y se importan automáticamente al finalizar. También se ha añadido una vista de análisis y un sistema de plantillas para ComfyUI, que facilita tareas de limpieza y mejora de audio mediante inteligencia artificial. Todo ello se complementa con una serie de efectos visuales nuevos, como sombra, brillo, mapa de desplazamiento y grano de película.
Migración a Qt6 y mejoras de interfaz en OpenShot 4.0
La migración a Qt6 es el cambio más profundo de esta versión. Aunque no altera directamente el aspecto visual, sí mejora la estabilidad y el soporte para tecnologías modernas. Los desarrolladores han aprovechado para reorganizar la interfaz: ahora hay vistas simples, de color y de grabación, y se pueden crear y guardar diseños de espacio de trabajo personalizados. La vista avanzada ha desaparecido, pero se compensa con la posibilidad de definir tus propias distribuciones. Además, se han retocado los menús y se han eliminado opciones obsoletas, lo que hace que el programa se sienta más limpio y ordenado.
Herramientas de audio y efectos con IA
OpenShot 4.0 incorpora cuatro nuevos flujos de trabajo de ComfyUI para audio: reducción de ruido, mejora de voz, aumento de resolución de audio y reparación básica de clips dañados. Estos procesos se ejecutan en un servidor ComfyUI externo, al que OpenShot envía los archivos y recoge los resultados. En el lado local, la interfaz de los efectos de IA se ha simplificado: ahora los modelos se descargan automáticamente cuando se necesita y se muestra una vista previa en vivo para el enmascaramiento de objetos. También se ha añadido un selector de modelos YOLO para el filtro de detección de objetos, aunque esta función ya estaba disponible en versiones anteriores.
Nuevos efectos y mejoras de exportación
Entre los efectos de vídeo nuevos se incluyen sombra, brillo, mapa de desplazamiento y grano de película, además de un efecto de visualización de audio que permite superponer formas de onda, barras o espectros sobre el clip. También se han añadido nuevos ajustes preestablecidos de cámara y animación en el menú de movimiento, y se ha mejorado la visualización de formas de onda con opciones de pico y RMS. Para las redes sociales, se han incluido filtros de exportación específicos para TikTok, Snapchat y otras plataformas. La documentación también se ha actualizado para reflejar todos estos cambios.
En conjunto, OpenShot 4.0 representa una actualización muy completa que, por primera vez en mucho tiempo, no ha provocado fallos durante las pruebas. Aunque la fiabilidad puede variar según el sistema, esta versión parece haber corregido muchos de los problemas que históricamente han afectado al programa. Con la migración a Qt6, las nuevas herramientas de grabación y los avances en IA, OpenShot se posiciona como una opción sólida para editores de vídeo que buscan una herramienta gratuita y de código abierto.