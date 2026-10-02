OpenMandriva Lx 26.09 ROME renueva su ISO rolling-release

OpenMandriva ha vuelto a mover ficha en su rama de lanzamiento continuo con la publicación de OpenMandriva Lx 26.09 ROME, una nueva imagen pensada para instalar el sistema desde cero. El anuncio se ha fechado el 1 de octubre y la distribución mantiene el vínculo con la histórica Mandriva Linux. La rama ROME no publicaba una imagen desde hacía casi dos años, así que esta ISO supone una puesta al día para quienes quieren probarla sin arrastrar una base antigua. No era lo más cómodo empezar una rolling-release con una imagen de diciembre de 2024, todo hay que decirlo.

El equipo ha reconocido un tramo complicado, con falta de tiempo, dificultades técnicas e incluso un intento de sabotaje, antes de llegar a esta fase de pruebas. Una vez superado ese bache, la nueva ISO integra el kernel Linux 7.2, disponible en compilaciones con LLVM/Clang y también con GCC 16.2.0. La base incluye glibc 2.44 y RPM 6.1.0, con ajustes para cambiar implementaciones de malloc y aprovechar optimizaciones PGO junto a LTO.

Kernel, controladores y base del sistema

En el apartado gráfico, OpenMandriva incorpora el módulo abierto del kernel de NVIDIA directamente en el núcleo, una decisión que busca evitar desajustes entre versiones y que los usuarios no tengan que guardar núcleos previos como red de seguridad. Para quien necesite el controlador privativo completo, los repositorios non-free ofrecen la versión 610.57.04; eso sí, el módulo libre no ofrece soporte a tarjetas gráficas anteriores a Turing. El objetivo es reducir fricción tras cada actualización y simplificar el mantenimiento.

El entorno predeterminado sigue siendo KDE, con Plasma 6.7.5 y KDE Gear 26.08.1, además de KDE Frameworks 6.29. No faltan alternativas para quien prefiera otro escritorio: GNOME 50.3, LXQt 2.4, Xfce 4.20.x y MATE 1.28 con sesión Wayland experimental, junto a gestores de ventanas como Spectrwm, Hyprland 0.56.2 o Sway 1.12. COSMIC 1.7 figura entre las opciones, pero no viene integrado en la imagen por problemas técnicos; se puede instalar después.

Snap, aplicaciones y herramientas para gaming e IA

Entre las novedades más prácticas, la distribución añade soporte para paquetes Snap, que se suma a Flatpak y AppImage. En KDE Plasma y LXQt, Helium pasa a ser el navegador por defecto en lugar de Ungoogled Chromium, mientras que la edición GNOME incorpora UPDragora como interfaz para gestionar y aplicar actualizaciones selectivas. También se añaden un módulo básico de recursos del sistema y otro experimental de copias de seguridad para la aplicación Tears of Mandrake.

La pila gaming llega actualizada y ocurre lo mismo con las herramientas de inteligencia artificial que el proyecto mantiene en sus repositorios, entre ellas Ollama, llama-cpp, ComfyUI, Hermes Agent y OpenCode. Son cambios pensados para quienes quieren tener a mano utilidades recientes sin depender de instalaciones externas. El foco está en que la ISO no se quede atrás respecto a los paquetes que ya reciben los usuarios de ROME.

Descarga, compatibilidad y opciones de ciclo fijo

Las imágenes de OpenMandriva ROME 26.09 están disponibles para su descarga en SourceForge. Hay compilaciones para equipos x86_64, incluidas variantes optimizadas para procesadores AMD Ryzen con znver, y entornos aarch64 orientados a servidor. La actualización no obliga a reinstalar a quienes ya siguen la rama rolling-release, pero sí resulta útil para instalaciones nuevas o para quien se quedó con una ISO antigua.

Este lanzamiento supone una renovación del medio de instalación más que un cambio de rumbo: mantiene la esencia rolling-release de OpenMandriva, actualiza el kernel y los escritorios, añade soporte Snap y mejora herramientas cotidianas. Para los usuarios que prefieran un ritmo más tranquilo, el proyecto recuerda que OpenMandriva Lx 6.0 sigue siendo la opción de ciclo fijo tradicional. La ISO 26.09 está pensada para probar la rama ROME desde una base reciente, sin tener que partir de una imagen de hace casi dos años.