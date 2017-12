OpenIL: la distribución de NXP Semiconductors para la industria

OpenIL (Open Industrial Linux) es una nueva distribución GNU/Linux creada por el gigante NXP Semiconductors. NXP, para el que aún no lo sepa, es la empresa de semiconductores que surge tras la división en 2006 de las fábricas de Philips. La famosa compañía que antes seguía un modelo de negocio IDM se fraccionó por los enormes costes que significa mantener una foundry y ellos se transformaron en una fabless mientras que NXP Semiconductors nació como una foundry independiente que fabrica para Philips y otras compañías que solo diseñan chips.

Estas divisiones no son algo raro, ya lo hemos visto con otros grandes, uno de los pioneros en ello fue Motorola que dio lugar a Freescale tras deshacerse de sus fábricas, también con AMD que ha dado lugar a GlobalFoundries, la segunda factoría más grande del mundo tras TMSC, etc. Pues bien, NXP se ha transformado en un líder de las soluciones de conectividad segura y ahora se arma con esta nueva distribución basada en Linux. Con OpenIL prometen desde NXP tener un producto con seguridad de grado industrial para trusted computing, hardened software, operaciones criptograficas, y otros elementos que necesiten de seguridad crítica en una Industry 4.0 o smart industry. Y lo cierto es que cuando se habla de seguridad y de estabilidad para realizar operaciones profesionales o críticas en la industria, no es de extrañar que hayan pensado en Linux como base.

Si aún no conoces qué es la Industria 4.0 decir que es un tipo de industria modernizada y focalizada a la interoperabilidad, comunicación a través de IoT o IoP, transparencia en la información, asistencia técnica, y decentralización de decisiones. Y para que eso sea posible, OpenIL incluye capacidad RealTime, TSL (Time Sensitive Networking), Xenomai (un framework de tiempo real para Linux), utilidades de configuración de redes basadas en XML y NETCONF, gPTP para precisión en las sincronizaciones, etc.