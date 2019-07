OpenEXPO Europe 2019: resumen del pasado evento

El pasado 21 de junio de 2019 se dieron cita en Madrid multitud de empresas, profesionales y apasionados de las nuevas tecnologías en el mayor evento de tecnologías abiertas de Europa. OpenEXPO 2019 volvió a ser un éxito un año más con la participación de patrocinadores como IBM, Red Hat, Google Cloud, ARsys, etc. También hubo conferencias de profesionales de primera nivel y unos 73 stands en la feria.

La 6º Edición del evento no solo tuvo charlas de ponentes, también quisieron crear debate sobre las tecnologías y el sector de la innovación con 8 mesas redondas para que se pudiera debatir abiertamente con 40 expertos. En ellas se trataron temas como Blockchain, Inteligencia Artificial, Fintech, CIO SUmmit, Emprendimiento, Ciberseguridad, Transformación digital, y Women in Tech.

Al finalizar todas las ponencias, también se celebró la ceremonia de entrega de los reconocidos premios Open Awards 2019, que en este año ya era la 4º Edición que se celebra desde que comenzó OpenEXPO. En la ceremonia se pudo asistir a las menciones de honor de esta gala y se hizo entrega de los premios a los galardones de las distintas categorías que había. Además, la faceta más benéfica y solidaria del evento fue el cheque de 1150€ entregado a Julián Campos, Vicepresidente del comité de Madrid de UNICEF.

En cuanto a los ganadores de os Open Awards 2019, fueron Kiwi TCMS (Best Tech Community), Irontec (Best Services Solutions Provider), Liberbank (Best Success Story Company/Public Administration), Aprender SM (Best Innovative Platform / Project), Waima Technologies (Best StartUp), IBM (Bet Cloud Solution), ERASER (Best Project in Transparency Citizen Participation and Open Goverment), y El Atareao (Best Medium or Blog).

Las menciones especiales fueron para Cristina Aranda y Sara Alvarellos por MujeresTech, UNICEF Comité Mardid, Luis Falcón por GNU Health, David Montalva por Lliuex, Julián Fernandez como CEO de Fossa Systems, y Jorge Oteo CIO de Vocento…

¡Y desde aquí os invito a asistir en la próxima OpenEXPO!