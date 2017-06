OpenExpo 2017 superó todas las previsiones

El pasado 1 de junio, en Madrid, tenía lugar la cuarta edición del famoso evento, es decir, OpenExpo 2017. Un año más la cita superó cualquier espectativa, con 3122 visitantes (un 42% de ellos profesionales como CEOs, consultores IT, CIOs, etc.) reuniendose en este importante evento sobre el sector de las tecnologías abiertas. Toda una exponsición dedicada al software libre y el código abierto trantando temas tecnológicos tan importantes como la seguridad, Blockchain, smart cities, Big Data, etc.

Uno de los principales atractivos fue Chema Alonso, ya un veterano del evento que hizo una interesnate intervención sobre seguridad, hackeando en público un teléfono mediante su conexión bluetooth como prueba de concepto (PoC). Pero no fue el único, ya que había 10 salas de conferencias con expertos como Pau Garcia-Milà, el fundador de EyeOS, el sistema operativo Made In Spain de mayor éxito, o el director de comunicaciones de Uber España, y otros profesionales de empresas como Repsol, Liberty Seguros, etc.

Aquí les dejamos una galería fotográfica con algunas de las fotografías más destacadas del evento. Donde se llenó los más de 5900 m2 de La N@ve en Madrid con asistentes de todos los lugares y de entusiasmo con las últimas innovaciones y tendencias tecnológicas, desde proyectos de software, robots, modelos de coches eléctricos Tesla, y simuladores para convertirte por un día en un conductor de un Fórmula E. Todo gracias a empresas como Red Hat, Docker, Google, Microsoft, Arsys, OVH, Irontec, Exevi, OTRS, Carto, Magnolia, Hopla! Software, Bacula System, Ackstorm, HAYS, BBVA, etc., así como startups que también tuvieron sus huecos.

Además también se hicieron entrega de los premios Open Awards 2017, con ganadores como ZYLK como mejor proveedor de servicios, Civiciti como mejor caso de éxito, Travel Air de Viajes Eroski desarrollado por Irontec como mejor transformación digital, Edupills de Educación INTEF como proyecto más innovador, WhiteBearSolutions como mejor solución cloud, Scratch School como mejor startup, y Open Source Weekends se proclamó ganador de la categoría mejor comunidad tecnológica y Scalera como mejor medio/blog. Y también se otorgaron otras menciones especiales, todas relacionadas con el open-source.