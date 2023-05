Desde que ChatGPT empezó a coger fama, el chatbot de OpenAI está en todas partes. Lo encontramos en buscadores, como Bing o You.com, en bots, en Linux lo tenemos en Bavarder (enlace a Flathub) e incluso hay algunos para Telegram, en extensiones para Visual Studio Code y también en servicios como Perplexity. También hay un montón de opciones en las diferentes tiendas de aplicaciones para móviles, y sus desarrolladores están ganando miles de euros.

La lógica nos decía que ChatGPT debía existir como aplicación móvil oficial, pero no fue hasta ayer 18 de mayo que OpenAI anunció su llegada al App Store de iOS. De momento sólo se puede descargar en EEUU, por lo que no he podido comprobar si se puede descargar también para el iPad aunque sea la versión del iPhone ampliada. La mayoría de apps para iPhone se pueden instalar y usar de esta manera en el iPad, pero también hay otras, como WhatsApp, que no.

ChatGPT para móviles

Sobre su funcionamiento y leyendo la nota oficial, lo que ofrece ChatGPT para móviles es lo mismo que la versión web, pero se abrirá en una aplicación propia que funciona mejor que una webapp que depende del navegador web. Como la versión oficial, es gratuita, está en inglés, aunque el chatbot puede responder en español, sincroniza el historial si está activado, y no muestra publicidad. Los de la versión Plus ya pueden acceder a GPT-4.

Como hemos mencionado, en un principio sólo está para iOS si el App Store está configurado para usar la tienda de Estados Unidos, debería poder usarse en el iPad haciendo uso de la versión ampliada y pronto llegará a la Google Play para dispositivos Android.

OpenAI dice que llegará a más países en las próximas semanas, pero no da ningún plazo de cuándo saldrá de EEUU. Mientras tanto, siempre se puede probar LuzIA, un chatbot creado por una empresa española que permite chatear con ChatGPT desde WhatsApp.