OpenAI ha dado un nuevo paso en su estrategia de ampliar la familia GPT-6 con el lanzamiento de dos variantes, Sol y Luna, que acompañan a GPT-6 Astra, el modelo insignia presentado a principios de septiembre. La compañía busca así ofrecer alternativas más económicas y eficientes para tareas que no requieren toda la potencia del modelo principal, como la programación o el procesamiento de grandes volúmenes de documentos. El anuncio llegó apenas 90 minutos después de que Anthropic presentara una actualización de su modelo Opus 5.5, lo que evidencia la intensa competencia en el sector.

La principal novedad comercial es que los nuevos modelos cuestan la mitad en la API que sus equivalentes de la serie GPT-5.6. OpenAI atribuye esta reducción a mejoras en el almacenamiento en caché y en la inferencia, que permiten abaratar los costes operativos sin sacrificar rendimiento. Además, la empresa asegura que ambos modelos cometen menos errores, con GPT-6 Sol reduciendo a la mitad los fallos factuales en una evaluación interna basada en conversaciones reales en las que los usuarios habían señalado errores del modelo.

GPT-6 Sol y Luna con precios más asequibles para desarrolladores y empresas

La rebaja de precios es sustancial. GPT-6 Sol pasa de 4 a 2 dólares por millón de tokens de entrada y de 20 a 10 dólares por millón de tokens de salida. Por su parte, GPT-6 Luna baja de 0,20 a 0,10 dólares en entrada y de 1,20 a 0,50 dólares en salida. Estos precios son la mitad de los que tenía la serie GPT-5.6, que además eran promocionales, por lo que la reducción real es aún más significativa para las empresas que integren estos modelos en sus aplicaciones.

Según OpenAI, el abaratamiento se debe a avances en la infraestructura que permiten reducir el coste de procesamiento. La compañía también ha introducido un sistema de caché mejorado que ofrece un descuento del 90% en los tokens de entrada almacenados, lo que puede suponer un ahorro adicional para quienes trabajan con conversaciones largas o tareas repetitivas. Estas mejoras técnicas buscan hacer más viable el uso de la inteligencia artificial en servicios con grandes volúmenes de solicitudes.

Menos errores y mejor rendimiento en programación con GPT-6 Sol y Luna

OpenAI ha puesto el foco en la precisión factual y en la capacidad de programación. En su evaluación interna, GPT-6 Sol comete aproximadamente la mitad de errores que su predecesor, acercándose a los niveles de fiabilidad de Astra, aunque la propia empresa advierte que esa prueba se construyó con conversaciones diseñadas para provocar fallos, por lo que no refleja el uso habitual. Cuando se trata de tareas de programación, el modelo Sol mejora notablemente en pruebas como FrontierCode, que evalúa si los cambios de código están listos para integrarse en proyectos reales.

En comparaciones con la competencia, OpenAI afirma que GPT-6 Sol supera a Claude Opus 5 en el benchmark AutomationBench, que mide flujos de trabajo empresariales, utilizando solo el 9% del coste por tarea. En la prueba de ingeniería de software DeepSWE, Sol queda a 1,1 puntos del mejor resultado de Claude Fable 5, pero con un 80% menos de coste. Estas cifras, sin embargo, proceden de los propios informes de OpenAI y carecen de verificación independiente, algo habitual en los lanzamientos del sector.

La competencia con Anthropic, más reñida que nunca

El contexto competitivo es clave para entender la rapidez de estos lanzamientos. Anthropic había presentado Claude Opus 5.5 apenas 90 minutos antes, con una rebaja de precios de 5 a 4 dólares por millón de tokens de entrada. Según Anthropic, su modelo usa menos tokens por tarea, lo que se traduce en un coste operativo un 40% inferior al de Opus 5. OpenAI, por su parte, defiende que sus nuevos modelos ofrecen un rendimiento comparable a un coste menor, pero aún no hay comparaciones directas independientes entre Sol y Opus 5.5, por lo que es difícil determinar cuál sale mejor parado.

Lo que sí está claro es que la tendencia del mercado apunta a que el coste por tarea se está convirtiendo en un factor tan decisivo como la capacidad bruta. Las empresas que quieran automatizar procesos con agentes de IA necesitan saber cuánto les costará cada operación, y ahí tanto OpenAI como Anthropic están librando una batalla para ofrecer precios más ajustados sin renunciar a la calidad.

Disponibilidad y planes de despliegue

GPT-6 Sol y Luna ya están disponibles en ChatGPT Work y en Codex para los usuarios de los planes Plus, Pro, Business, Enterprise y Edu. Los usuarios de los planes gratuitos y el plan Go pueden acceder a GPT-6 Luna a través de la aplicación de escritorio. OpenAI ha indicado que el despliegue se realizará de forma gradual a lo largo del día para evitar saturar el servicio, por lo que algunos usuarios podrían tardar en ver los modelos en sus cuentas.

En la API, ambos modelos se identifican como gpt-6-sol y gpt-6-luna y ya están operativos para desarrolladores. La compañía ha confirmado que no existe por ahora una versión GPT-6 de Terra, el modelo intermedio de la familia, aunque no ha descartado su llegada en el futuro. Los límites de uso se han ampliado con respecto a la generación anterior, lo que permite a los clientes realizar más solicitudes sin incurrir en costes adicionales.

La presentación de estos modelos refuerza la estrategia de OpenAI de ofrecer una gama de productos diferenciados por precio y capacidad, en lugar de depender de un único sistema para todas las necesidades. Con Sol y Luna, la compañía busca atraer a desarrolladores y empresas que necesitan inteligencia artificial fiable a un coste accesible, mientras que Astra sigue siendo la opción para los proyectos más exigentes. El tiempo dirá si esta apuesta por la eficiencia logra consolidar a OpenAI como líder en un mercado cada vez más competitivo.