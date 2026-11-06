OpenAI ha presentado GPT-6 Cyber, un modelo especializado en ciberseguridad que busca fallos de software y ayuda a explotarlos en pruebas autorizadas. La compañía lo ha puesto a disposición de clientes aprobados del programa Daybreak Red, con acceso mediante API y Codex, y lo clasifica como crítico en ciberseguridad, el nivel más alto de su marco interno de riesgos.

En sus pruebas internas, el modelo identificó 81 vulnerabilidades desconocidas en Firefox que Mozilla ha clasificado como de gravedad alta. En Linux, tras analizar 1.724 vulnerabilidades, desarrolló 948 exploits de escalada de privilegios. OpenAI ha notificado los hallazgos a Mozilla y a los responsables de Linux con propuestas de parches, y algunas correcciones ya han empezado a incorporarse al navegador.

¿Qué mejora GPT-6 Cyber frente a GPT-5.6 Cyber?

Las evaluaciones que maneja OpenAI sitúan al nuevo modelo por encima de su predecesor, el GPT-5.6 Cyber especializado en ciberseguridad. En ExploitGym, que mide la capacidad de explotar una vulnerabilidad concreta, GPT-6 Cyber alcanza un 48,5 %, frente al 32,1 % de GPT-5.6 Cyber. En RemoteExploitBench, centrado en ataques remotos en un entorno controlado, completó el 95 % de las tareas, mientras que el modelo generalista GPT-6 Astra se negó a realizarlas.

La alineación también aparece en las cifras. En una evaluación, el modelo evitó explotar servicios fuera del alcance autorizado en el 99,93 % de los casos, frente al 94,49 % de GPT-5.6 Cyber. OpenAI asegura que lo ha entrenado para mantenerse dentro del alcance autorizado; en las pruebas con aviso de seguridad, no tocó servicios fuera de límites.

Firefox y Linux: qué fallos se han encontrado y qué se está corrigiendo

El hallazgo más llamativo está en Firefox: 81 fallos desconocidos que Mozilla considera de gravedad alta y que ya ha comenzado a corregir. En el kernel de Linux, la campaña reprodujo 1.724 vulnerabilidades y generó 948 exploits distintos de escalada local de privilegios, siempre en un entorno controlado.

OpenAI sostiene que notificó los hallazgos a Mozilla y a los responsables de Linux con propuestas de parches. En Linux, la compañía habla de 304 hallazgos críticos comunicados a los mantenedores. La diferencia entre encontrar fallos y arreglarlos es clave: el propio panel de OpenAI muestra que se ha corregido menos del 25 % de los fallos detectados.

¿Quién puede usar GPT-6 Cyber y cómo se accede?

No es una herramienta abierta. Por ahora, GPT-6 Cyber se reserva a clientes aprobados de Daybreak Red, el programa de ciberseguridad de OpenAI, y se usa para el desarrollo de exploits y las pruebas autorizadas. El acceso se canaliza a través de la API y de Codex, y la compañía mantiene el despliegue en modo restringido.

OpenAI ha anunciado 1.000 millones de dólares en acceso subvencionado para equipos que protegen infraestructuras críticas. La medida se suma a las restricciones del lanzamiento y busca que los defensores puedan usar estas capacidades sin que el modelo quede abierto a cualquier usuario.

El doble filo de una IA que encuentra fallos más rápido de lo que se parchean

La capacidad de GPT-6 Cyber para reproducir y explotar vulnerabilidades también plantea riesgos. Rob T. Lee, chief AI officer de Dragos, resume el problema con una frase: «el suelo de habilidad está bajando» para el reconocimiento y la investigación de vulnerabilidades. Es decir, la IA reduce la experiencia técnica necesaria para localizar fallos críticos.

OpenAI clasifica el modelo como crítico en ciberseguridad, por encima de la categoría alta de GPT-5.6 Cyber. Esa etiqueta refleja la tensión: la misma herramienta que ayuda a defender puede servir para atacar si se usa fuera de los límites previstos. La compañía insiste en que el acceso restringido y las salvaguardias buscan evitar este uso indebido.

El valor defensivo de GPT-6 Cyber es real: ha permitido localizar 81 fallos en Firefox y desarrollar 948 exploits en Linux en pruebas controladas. El reto es que la capacidad para encontrar fallos no crezca más rápido que los recursos para corregirlos; el panel de OpenAI muestra que se ha corregido menos del 25 % de lo detectado, y mientras esa brecha exista, el riesgo seguirá acumulándose.