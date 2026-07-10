ChatGPT Atlas tiene los días contados. OpenAI ha confirmado que dejará de desarrollar y distribuir este navegador independiente para centrar todos sus esfuerzos en la nueva aplicación de escritorio de ChatGPT, que integra las funciones de Atlas junto con las capacidades de Codex y los nuevos agentes de trabajo en una única plataforma.

La decisión forma parte de la estrategia de OpenAI para unificar su ecosistema de aplicaciones. En lugar de mantener varios productos independientes con funciones similares, la compañía apuesta por ofrecer una única aplicación capaz de acceder a archivos locales, interactuar con aplicaciones instaladas, navegar por Internet y ejecutar tareas complejas desde una misma interfaz.

ChatGPT Atlas dejará paso a la nueva aplicación de ChatGPT

Lanzado como un navegador basado en Chromium con ChatGPT completamente integrado, ChatGPT Atlas pretendía ofrecer una experiencia en la que la inteligencia artificial estuviera presente durante toda la navegación. El navegador era capaz de resumir páginas web, responder preguntas sobre su contenido, reescribir textos e incluso ejecutar determinadas acciones mediante funciones de agente.

Sin embargo, OpenAI considera que mantener un navegador independiente ya no tiene sentido tras el desarrollo de la nueva aplicación de escritorio de ChatGPT. Esta incorpora un navegador integrado con capacidades similares a las de Atlas, además de reunir en un mismo programa herramientas como Codex, las funciones de automatización y los nuevos agentes orientados al trabajo.

Otro de los motivos del cambio es evitar la fragmentación del ecosistema. En lugar de obligar a los usuarios a decidir entre varias aplicaciones distintas, OpenAI ofrecerá una única experiencia capaz de gestionar documentos locales, páginas web, aplicaciones instaladas y distintas tareas de productividad desde una sola ventana.

La desaparición de ChatGPT Atlas también coincide con la llegada de nuevas funciones para la aplicación de escritorio, como un navegador integrado, acceso a archivos locales, automatización de tareas y una mayor integración con el sistema operativo. Todo ello convierte a la nueva aplicación en una plataforma mucho más completa que el antiguo navegador.

Los usuarios que utilizaban Atlas no perderán sus funciones principales, ya que estas pasarán a estar disponibles dentro de la nueva aplicación de ChatGPT. De esta forma, OpenAI espera simplificar el desarrollo del software y acelerar la incorporación de nuevas capacidades sin tener que mantener varios productos separados.

Con este movimiento, OpenAI confirma su apuesta por convertir ChatGPT en una aplicación todo en uno para productividad, programación, navegación web y automatización, dejando atrás proyectos independientes como ChatGPT Atlas para concentrar el desarrollo en una única plataforma.