Cuando Internet empezó a expandirse, por lo menos tal y como yo recuerdo que pasó en España, había muchos buscadores de Internet que llegaban a anunciarse hasta por televisión. Recuerdo que había mucho chat y que uno de los buscadores preferidos por aquellos lares era el de Lycos. Había más, pero todo cambió cuando apareció un buscador que ofrecía resultados más rápidos y precisos. Su nombre, Google (leído gogle por muchos, no «guguel»). Años después podría repetirse la historia, pero esta vez con OpenAI de protagonista.

Que la IA está por todas partes desde hace un par de años no es nada nuevo. El pistoletazo de salida real lo dio justamente OpenAI con su ChatGPT, y a partir de ahí hay empezaron a surgir generadores de imágenes, compositores de música, búsquedas asistidas por inteligencia artificial… de todo. Esto último es lo que quiere hacer OpenAI, y circulan rumores relacionados desde hace meses. El más reciente asegura que está al caer.

OpenAI presentaría buscador este 9 de mayo

Los rumores no dejan de ser rumores hasta que se convierten en realidad. El del buscador de OpenAI empezó como especulación, pero los últimos acontecimientos nos hacen pensar que va en serio. Si vamos a search.chatgpt.com podemos ver un par de cosas, quizá imperceptibles para el ojo falto de entrenamiento: lo primero, lo que muestra es un texto plano que dice «not found». Pero hagamos una prueba: en la barra de URL del navegador, pongamos linuxadictosyensalada.com. Para qué hacer esa tontería, os estaréis preguntando; para comparar.

Cuando intenta entrar a una página que no existe, no lo consigue. Los navegadores nos muestran un mensaje con varias posibilidades, ya que el problema podría ser temporal o existir una restricción por permisos. Pero el caso es que no muestra nada y tampoco podemos ver el código de la página, pues no existe. Si vemos un error, como el 404 (página no encontrada) o 451 (bloqueada por razones legales, ejemplo) significa que el sitio web existe. En search.chatgpt.com sí podemos presionar Ctrl + U para ver que hay algo contenido. Texto plano y sin etiquetas HTML, pero hay contenido.

El otro detalle a tener en cuenta es que en la barra de URL no muestra ningún aviso de falta de seguridad. Eso es porque el certificado SSL existe, y el protocolo usado es https:// y no sólo http://, como uno gratuito que tengo yo para hacer pruebas en el que no pago por el certificado de seguridad. Esto del certificado es algo es algo que ha publicado un usuario de Reddit, quien lo ha descubierto o «se lo han descubierto»; no podemos descartar que alguien se lo haya chivado justamente para empezar a subir el hype.

¿El fin de Google como el rey de las búsquedas?

Dudo que, aunque no sea imposible, las cosas vayan a cambiar mucho. Torres más altas han caído, o si no que se lo digan al MSN Messenger o al Internet Explorer. Pero Google ya tiene mucho y muy buen recorrido. En mi opinión, la única manera de derrocar a Google es por medio de grandes sociedades. OpenAI y Microsoft hace tiempo que trabajan juntos, y eso ha hecho que Bing haya aumentado algo su cuota de mercado. Por otra parte, los últimos rumores sobre iOS 18, la próxima versión del sistema operativo móvil de Apple, aseguran que será la más importante de su historia por la inteligencia artificial, y parte de lo que presentarán tiene a OpenAI de fondo.

Si Apple se une a Microsoft, juntos pero no revueltos, y OpenAI, sigo pensando que está difícil, pero que los iPhone, iPad y Mac pasen a usar otro buscador por defecto puede ser, como poco, un dolor de cabeza para Google.

Podríamos especular mucho y llegar a muchas conclusiones que quizá no se harán realidad jamás. Para salir de dudas, una fecha: el 9 de mayo. Ese es el día en el que, según los rumores, OpenAI presentará su buscador.

Imagen: concepto creado por el autor