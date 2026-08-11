OpenAI ha presentado GPT-5.6-Cyber, un modelo de inteligencia artificial diseñado específicamente para labores de ciberseguridad. El anuncio se produjo el 10 de agosto y viene acompañado de una reorganización del programa Daybreak, que ahora se divide en dos niveles de acceso. La compañía busca dar respuesta a un panorama en el que los ataques automatizados con IA se multiplican y los defensores necesitan herramientas más precisas.

El nuevo modelo, construido sobre la base de GPT-5.6 Sol, reduce los rechazos ante solicitudes de doble uso y permite a los investigadores abordar tareas que antes quedaban bloqueadas por las salvaguardas estándar. Sin embargo, su uso estará restringido a profesionales y organizaciones que superen un estricto proceso de verificación.

Daybreak Blue y Red: dos niveles de acceso

El programa Daybreak se ha dividido en dos categorías. Daybreak Blue da acceso a modelos generalistas como GPT-5.6 Sol con controles adaptados para trabajo defensivo, incluyendo revisión de código, análisis de malware, respuesta a incidentes y validación de parches. Por otro lado, Daybreak Red está reservado para modelos especializados como GPT-5.6-Cyber, orientados a la investigación de vulnerabilidades, validación de exploits y pruebas de seguridad ofensivas. Esta separación permite a OpenAI aplicar medidas de seguridad más estrictas en las capacidades más sensibles.

Rendimiento de GPT-5.6-Cyber: el 95% de solicitudes avanzadas completadas

OpenAI ha introducido una métrica interna llamada Advanced Cybersecurity Completion Rate para medir la proporción de peticiones avanzadas que el sistema responde. GPT-5.6-Cyber completa el 95% de estas solicitudes, mientras que su predecesor GPT-5.5-Cyber alcanza el 57,3% y GPT-5.6 Sol apenas llega al 1,5% con sus salvaguardas habituales. Cuando se utiliza a través de Daybreak Blue, el porcentaje de Sol sube al 2%. Estos datos reflejan una mayor disposición a responder, aunque no garantizan la corrección de las respuestas.

En las pruebas de ExploitGym, que evalúan la capacidad de convertir vulnerabilidades conocidas en exploits funcionales, GPT-5.6-Cyber supera a los otros modelos comparados. Sin embargo, en ExploitBench, con un límite estándar de 300 turnos, GPT-5.6 Sol obtiene el mejor resultado; al ampliar el límite a 600 turnos, la diferencia se reduce. Además, en la evaluación de descubrimiento de vulnerabilidades y redacción de informes, Sol produce reportes más detallados que el modelo especializado, que tiende a ser más breve.

Hallazgos reales de GPT-5.6-Cyber: vulnerabilidades en Chrome y otros sistemas

OpenAI ha revelado que GPT-5.6-Cyber participó en el descubrimiento de dos vulnerabilidades en el motor V8 de Chrome. Estos fallos podían encadenarse para corromper memoria y escapar del sandbox del navegador. Una de ellas ya ha sido corregida por Google y registrada como CVE-2026-15903; la otra permanece en proceso de divulgación coordinada. La compañía también afirma que el modelo ha identificado al menos cinco vulnerabilidades en un sistema operativo móvil, tres fallos críticos en una base de datos y más de 400 problemas de escalada de privilegios en el kernel de un sistema operativo, aunque estos hallazgos aún no se han hecho públicos.

Acceso controlado y socios del programa

El acceso a Daybreak no es abierto. OpenAI exige verificación de identidad, monitorización de uso y restricciones contractuales. A partir del 1 de septiembre de 2026, las cuentas individuales deberán utilizar llaves físicas de seguridad. Además, la compañía ha establecido un programa de socios que incluye a consultoras como Accenture, IBM, Capgemini, EY, PwC y NCC Group, junto a fabricantes de seguridad como CrowdStrike, Cisco, Sophos, Akamai, Fortinet, Cloudflare y Palo Alto Networks. También se mencionan Cognizant, KPMG y SpecterOps. Estos socios podrán integrar las capacidades de Daybreak en sus productos y servicios, pero el acceso a los modelos subyacentes no se transfiere directamente a los clientes finales.

El lanzamiento de GPT-5.6-Cyber se produce después de que OpenAI decidiera pausar el desarrollo de Astra, un futuro modelo que podría alcanzar un nivel crítico de capacidad ciberofensiva. La compañía ha insistido en que este nuevo modelo no está relacionado con el ataque sufrido por Hugging Face, que fue atribuido a agentes de IA autónomos. En cualquier caso, la llegada de GPT-5.6-Cyber plantea un escenario en el que los equipos de seguridad disponen de herramientas más potentes, pero también de mayores exigencias de gobernanza y control. La reducción de rechazos en el modelo especializado se compensa con un entorno operativo más vigilado, donde la identidad, el aislamiento y la supervisión son tan importantes como el propio rendimiento.