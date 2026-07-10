OpenAI ha dado un paso más allá del chatbot tradicional con el lanzamiento de ChatGPT Work, un agente de inteligencia artificial diseñado para ejecutar tareas completas sin necesidad de conocimientos técnicos. La compañía presentó esta nueva herramienta junto a la familia de modelos GPT-5.6, compuesta por Sol, Terra y Luna, en un evento en directo celebrado el 9 de julio. Tras semanas de expectación y un despliegue inicial restringido a ciertos socios autorizados por el Gobierno de Estados Unidos, la empresa ha recibido el visto bueno para abrir el acceso a nivel global, incluido el mercado europeo.

La propuesta de OpenAI busca competir directamente con soluciones como Claude Cowork de Anthropic, pero con un enfoque más amplio: ChatGPT Work no solo responde preguntas, sino que puede recopilar información de aplicaciones conectadas —como Gmail, Google Drive, Slack, calendarios o CRM— y generar documentos, hojas de cálculo, presentaciones e incluso aplicaciones web. Todo ello a partir de una sola instrucción y con la capacidad de mantener el trabajo activo durante horas, dividiendo las tareas en pasos intermedios y solicitando aprobación cuando sea necesario.

¿Cómo funciona ChatGPT Work?

La base técnica de ChatGPT Work proviene de Codex, el agente de programación de OpenAI, que hasta ahora se usaba principalmente para tareas de desarrollo. La compañía detectó que un 20% de los usuarios de Codex lo empleaban para labores no técnicas, lo que motivó la creación de esta nueva función. Ahora, cualquier usuario puede pedirle al agente que realice flujos de trabajo completos: por ejemplo, analizar desviaciones presupuestarias, preparar materiales para una reunión comercial o convertir una investigación de clientes en un brief de campaña y sus activos derivados.

Una de las características más destacadas son las Tareas Programadas, que permiten que ChatGPT Work continúe avanzando aunque el usuario esté ausente. Se puede iniciar una tarea desde el móvil, revisar un borrador mientras se está fuera y retomar el mismo trabajo en la web al volver al ordenador. En la versión de escritorio, además, el agente puede actuar sobre aplicaciones locales y sitios web mediante un navegador integrado, lo que acerca la automatización a entornos de trabajo reales donde aún abundan procesos manuales.

Los modelos GPT-5.6: Sol, Terra y Luna

El motor que impulsa ChatGPT Work es la nueva familia GPT-5.6, formada por tres niveles. Sol es el modelo insignia, orientado a tareas de alta complejidad como programación, ciberseguridad e investigación científica. Terra se presenta como una opción equilibrada para el trabajo diario, mientras que Luna es el modelo más económico y rápido. Según datos de OpenAI, Sol supera a Claude Fable 5 en varias pruebas, como Agents’ Last Exam (53,6 puntos frente a 40,5) y en el Artificial Analysis Coding Agent Index (80,0 frente a 77,2), con un coste estimado inferior.

Además, la compañía ha introducido el «modo ultra», que coordina hasta cuatro agentes en paralelo para acelerar proyectos exigentes. Esta configuración aumenta el consumo de tokens pero reduce el tiempo de entrega, un equilibrio que las organizaciones deberán gestionar según sus políticas de costes. Los usuarios de los planes Pro, Enterprise y Edu ya pueden acceder a GPT-5.6 Sol con ajustes de esfuerzo medio o alto, mientras que los de Plus y Business lo recibirán de forma gradual en los próximos días.

Disponibilidad y enfoque en Europa

El despliegue de ChatGPT Work y GPT-5.6 se produce a nivel global, pero con especial atención al mercado europeo. Emmanuel Marill, director general de OpenAI para EMEA, destacó que «Europa es el hogar de algunas de las empresas y emprendedores más ambiciosos del mundo» y vinculó la disponibilidad de estas herramientas con un nuevo nivel de capacidades de IA para la región. En un contexto donde la adopción de agentes empresariales convive con exigencias de privacidad y cumplimiento normativo, OpenAI asegura que ChatGPT Work se apoya en la base de seguridad y administración de ChatGPT Enterprise, con controles de gasto, permisos individuales y una Compliance API para visibilidad.

En cuanto a los plazos, la aplicación de escritorio de ChatGPT (que unifica Chat, Work y Codex) ya está disponible para todos los usuarios, incluidos los del plan gratuito, en Windows y Mac. En web y móvil, ChatGPT Work comienza a implementarse desde el 9 de julio para los planes Pro, Enterprise y Edu, y se extenderá a Plus y Business en los próximos días. La compañía también ha lanzado Sites, una función en beta pública para crear sitios interactivos, paneles y prototipos a partir de ideas o materiales.

Con este movimiento, OpenAI entra de lleno en la carrera por los agentes de IA capaces de realizar trabajo útil con la menor intervención posible del usuario. La competencia con Anthropic y otros actores se centra ahora en quién logra automatizar flujos completos y no solo responder preguntas. Para las empresas europeas, la llegada de ChatGPT Work supone una oportunidad para integrar la inteligencia artificial en procesos cotidianos, siempre que se definan bien los permisos, se validen los entregables y se controle el coste. La inteligencia artificial deja de ser un asistente conversacional para convertirse en un compañero de trabajo que, con una sola instrucción, puede encargarse de tareas que antes requerían horas de esfuerzo manual.