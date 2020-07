Google, en asociación con varias instituciones, ha lanzado la plataforma Open Usage Commons. Una nueva organización desde la que se ayudará a gestionar las marcas registradas de proyectos de código abierto. Así se podrán paliar los problemas futuros con el uso de logotipos y nombres registrados de estos proyectos que usan empresas y demás entidades.

Aunque no existen tantas marcas registradas dentro del open-source lo cierto es que hay problemas frecuentes con el uso de las que existen por el momento. Por eso se ha creado Open Usage Commons. La nueva organización dará orientación y gestionará todo este tema de marcas comerciales que se pueden compartir de la misma forma en la que se pueden compartir patentes y derechos de autor con una licencia de código abierto.

Un ejemplo de un nombre registrado es el de Linux, que ahora está siendo administrado por Linux Mark Institute o LMI (ahora en la LF). Ellos son los que se encargan de todo lo referente a ese registro en nombre de Linus Torvalds. Pero en otros proyectos de código abierto no hay una organización así y los desarrolladores no saben cómo contestar a las preguntas sobre las marcas registradas que se les hacen y con Open Usage Commons podrían tener una ayuda.

De hecho, ya ha habido problemas con algunos que han intentado aprovecharse y usar las marcas registradas de Red Hat, Firefox, etc. Y una cosa es usar el código que está disponible por sus licencias y otra muy diferente aprovecharse de una marca registrada…

No obstante, este lanzamiento de Google no ha estado libre de polémica. Open Usage Commons parece que no tuvo en cuenta a CNCF (Cloud Native Computing Foundation), desde donde se han mostrado molestos. Recuerda que CNCF es un proyecto que ahora está bajo el paraguas de la Linux Foundation. Como se suele decir «nunca llueve a gusto de todos», y esto podría hacer que se modifiquen los servicios ofrecidos. El origen del problema parece estar en Istio… veremos qué ocurre.