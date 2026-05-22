ONLYOFFICE Docs 9.4 ya está disponible. Contando con la punto-cero, estamos ante la quinta actualización mediana de la serie 9, que llego a mediados de 2025.

Aunque se trata de una solución gratuita con opciones avanzadas para despliegues propios, la actualización 9.4 no se limita a pequeños retoques: incluye nuevas funciones visibles para el usuario (líneas horizontales, temas de diapositivas, modo oscuro en hojas de cálculo) y también ajustes más técnicos, desde la gestión de formularios hasta cambios en la licencia y la arquitectura de la versión comunitaria.

Novedades en el editor de texto: líneas horizontales para organizar mejor en ONLYOFFICE Docs 9.4

Una de las funciones más comentadas de ONLYOFFICE Docs 9.4 es la incorporación de líneas horizontales en el editor de documentos de texto. Puede parecer un detalle menor, pero era una de las peticiones más repetidas por la comunidad para mejorar la organización visual de textos largos.

Ahora es posible insertar estas líneas desde el botón de borde en la barra de herramientas, eligiendo la opción de «línea horizontal». El elemento se coloca justo donde se encuentra el cursor, por lo que resulta práctico para separar capítulos, apartados o bloques de contenido sin recurrir a trucos como subrayados o párrafos vacíos, mejorando así la legibilidad general.

ONLYOFFICE Docs 9.4 con formularios más ágiles y mejoras en las firmas digitales

La versión 9.4 introduce cambios notables en el apartado de formularios rellenables, un área cada vez más usada para procesos internos, contratos o recogida de datos. Hasta ahora, gestionar destinatarios implicaba salir del modo de edición del formulario, lo que cortaba el flujo de trabajo.

Con la nueva versión, los usuarios pueden asignar destinatarios y seguir el estado de relleno directamente dentro del editor, sin tener que cambiar de vista. Esto facilita, por ejemplo, controlar quién ha completado ya un formulario o revisar qué campos quedan pendientes sin abandonar la edición.

También se ha simplificado el proceso de firma. El campo de firma digital pasa a recordar la última imagen de firma utilizada, evitando que haya que subir el mismo archivo en cada documento. Para quienes firman contratos o documentos en serie, este detalle reduce muchos pasos repetitivos y agiliza considerablemente el flujo de trabajo.

Modo oscuro en hojas de cálculo para trabajar con menos fatiga visual

En el editor de hojas de cálculo, la novedad estrella es la llegada de un modo oscuro específico para el área de trabajo. Hasta ahora, se podía oscurecer la interfaz general, pero el lienzo donde se colocan las celdas mantenía el fondo claro, algo que muchos usuarios consideraban molesto en sesiones largas o en entornos con poca luz.

A partir de ONLYOFFICE Docs 9.4, cuando se activa el tema oscuro general, se puede cambiar también el fondo del documento a un tono oscuro desde la pestaña de Vista, sección «documento oscuro». Esto afecta tanto a la zona de datos como a las barras de herramientas relevantes, ofreciendo una experiencia más uniforme y ayudando a reducir la fatiga ocular durante el trabajo intensivo con números o tablas.

Presentaciones: nuevos temas y transiciones para diapositivas

El editor de presentaciones, equivalente a las aplicaciones típicas de diapositivas, recibe en esta actualización un conjunto de 25 nuevos temas listos para usar. Estas plantillas cubren estilos variados, desde diseños más sobrios para entornos corporativos hasta otros más visuales y llamativos.

Los nuevos temas se pueden seleccionar desde la pestaña de Diseño dentro del editor, lo que facilita arrancar una presentación sin tener que construir el formato desde cero. Es especialmente útil para quienes necesitan preparar diapositivas con frecuencia pero no quieren dedicar demasiado tiempo a la parte estética.

Además, la versión 9.4 añade 20 nuevas transiciones entre diapositivas, accesibles desde la pestaña «Transiciones». Estos efectos permiten dotar a la presentación de un aspecto algo más pulido, escogiendo qué animación se utiliza al pasar de una diapositiva a otra, ya sea para presentaciones internas, formaciones o exposiciones más formales.

ONLYOFFICE Docs 9.4 introoduce mejoras generales en editores web y nuevos idiomas

Más allá de las funciones visibles en cada editor, ONLYOFFICE Docs 9.4 integra una serie de mejoras generales que afectan a la experiencia en los editores web. Entre ellas, destaca una pestaña específica dedicada al diseño de gráficos, en la que se agrupan todas las opciones de formato y estilo, evitando que el usuario tenga que ir saltando entre menús dispersos.

En el ámbito lingüístico, la suite incorpora la compatibilidad completa con el idioma croata. Esto significa que los usuarios que trabajen en esta lengua pueden utilizar la interfaz y las herramientas de la suite en su idioma nativo, lo que amplía el alcance de la plataforma y refuerza la idea de una solución adaptada a diferentes mercados.

También se ha mejorado el pegado de contenido externo, de forma que imágenes, tablas, texto u otros elementos se integran ahora de manera más eficiente. Este tipo de ajustes reducen problemas de formato cuando se copian datos desde otras fuentes, algo bastante habitual cuando se trabaja con múltiples aplicaciones.

Guardado manual en móvil y web-móvil

En el terreno de las aplicaciones móviles y la versión web adaptada a pantallas pequeñas, ONLYOFFICE Docs 9.4 incorpora la opción de guardado manual de documentos. Hasta ahora, el sistema se apoyaba principalmente en el guardado automático, práctico en muchos casos pero menos controlable para quien quiere decidir en qué momento exacto se registran los cambios.

La nueva función permite que el usuario dispare el guardado cuando lo considere oportuno, algo útil si se trabaja con conexiones inestables o si se prefiere mantener versiones concretas de un documento. Desde la propia suite se indica que esta mejora se desplegará de forma progresiva en las aplicaciones para iOS, Android y la versión web-móvil.

Cambios en la versión comunitaria y requisitos de despliegue

La edición comunitaria de ONLYOFFICE Docs, pensada para instalaciones autoalojadas en servidores propios, también experimenta ajustes importantes. Uno de los cambios más visibles para administradores y desarrolladores es que el código ha dejado de estar minificado, lo que facilita su lectura, auditoría y análisis.

Además, la suite se ejecuta ahora como un único proceso y sin depender de RabbitMQ ni de bases de datos externas, reduciendo la complejidad de la infraestructura necesaria. Esto simplifica el despliegue en servidores, algo especialmente interesante para pequeñas organizaciones o proyectos que quieran montarlo en su propia máquina sin configuraciones demasiado complejas.

Otro cambio relevante es que se elimina el límite de 20 conexiones simultáneas que existía en esta edición. Esta modificación da algo más de margen a equipos que, sin llegar al volumen de una gran empresa, necesitan soportar varios usuarios concurrentes trabajando sobre la suite.

Actualización de la licencia y contexto del proyecto

Paralelamente a las novedades funcionales, ONLYOFFICE Docs 9.4 viene acompañada de una actualización en los términos de su licencia AGPLv3. La compañía ha introducido aclaraciones en aspectos como la atribución, el mantenimiento de avisos de copyright, el etiquetado de versiones modificadas y el uso de marcas registradas bajo una política específica.

Este ajuste se produce en un contexto en el que el proyecto ha estado en el centro del debate de la comunidad de software libre, especialmente tras la aparición de Euro-Office, un fork impulsado por Nextcloud e IONOS. Dicho fork cuestionó, entre otros puntos, la transparencia del desarrollo y las condiciones adicionales de la licencia, mientras que ONLYOFFICE acusó al proyecto derivado de no respetar esas condiciones.

Aunque desde la firma no se ha señalado explícitamente que la revisión de los términos de licencia sea una respuesta directa a esta polémica, el momento y el contenido de las aclaraciones apuntan a que hay una voluntad de precisar mejor las obligaciones de quienes reutilizan o modifican el código. Para las organizaciones interesadas en desplegar soluciones ofimáticas de código abierto, este tipo de claridad legal resulta determinante a la hora de tomar decisiones.

Descarga y disponibilidad de ONLYOFFICE Docs 9.4

ONLYOFFICE Docs 9.4 se ofrece en dos vías principales: por un lado, la opción de autoalojar la suite en la propia infraestructura, pensada para empresas, administraciones públicas o centros educativos que necesitan mantener los datos bajo control; por otro, la posibilidad de instalar los editores en equipos individuales para quienes buscan una herramienta ofimática fiable en su ordenador.

En ambos casos, la actualización pone el foco en mejorar la productividad y pulir la experiencia de uso sin introducir cambios radicales en la forma de trabajar. Quienes ya utilizaban versiones anteriores notarán sobre todo pequeños atajos y funciones nuevas que alivian tareas repetitivas, mientras que los que se acercan por primera vez encuentran una suite madura, compatible con los formatos más habituales y con una atención particular a la seguridad de los datos.

En conjunto, ONLYOFFICE Docs 9.4 supone un paso adelante en la consolidación de esta suite como alternativa ofimática sólida, combinando novedades visibles para el usuario final con ajustes técnicos y legales que refuerzan su posición en un mercado cada vez más sensible a la soberanía digital, la privacidad y el cumplimiento normativo.