La última actualización de la suite ofimática introduce ONLYOFFICE Docs 9.1, una nueva entrega de la serie 9 centrada en productividad que toca todas las aplicaciones: documentos, hojas de cálculo, presentaciones y PDF. El equipo anuncia mejoras transversales de rendimiento y estabilidad junto a centenares de correcciones que apuntalan la experiencia diaria.

Más allá del rediseño previo y las funciones con IA de la versión anterior, este lanzamiento apuesta por cambios prácticos: un editor de PDF más capaz, cálculos más veloces en hojas de cálculo, nuevos formatos compatibles y ajustes que facilitan la colaboración y la administración en entornos profesionales.

Editor de PDF de ONLYOFFICE 9.1: redacción, anotaciones y elementos visuales

La novedad que más llama la atención es Redact, la función para suprimir contenido sensible de forma irreversible. Desde una pestaña dedicada, se puede seleccionar texto, buscar términos o elegir páginas completas para ocultar información que no debe quedar expuesta en el PDF final.

También llegan nuevas herramientas de anotación con formas personalizables (rectángulos, círculos, flechas y líneas conectadas). Esta mejora facilita el trabajo conjunto, ya que permite resaltar fragmentos, añadir comentarios visuales y ajustar color y tamaño para una revisión más cómoda y colaborativa.

El editor suma la posibilidad de insertar gráficos y elementos SmartArt directamente en los archivos, ampliando el margen para crear documentos más ilustrativos sin salir del PDF. Como extra orientado a flujo de trabajo, se añade la conversión directa de PDF a TXT para extraer únicamente el texto cuando es necesario.

Hojas de cálculo en ONLYOFFICE 9.1: más velocidad, control y claridad

En la parte de datos, ONLYOFFICE 9.1 acelera las búsquedas: las funciones LOOKUP, VLOOKUP, HLOOKUP y XLOOKUP se ejecutan hasta cuatro veces más rápido, gestionan mejor conjuntos mixtos y reducen el uso de memoria. Además, se ha mejorado la legibilidad de fórmulas, destacando los argumentos activos al escribir para minimizar errores.

El editor permite alternar la dirección del texto LTR↔RTL a nivel de celda, algo útil en idiomas de derecha a izquierda. Junto a ello, se han pulido interacciones del día a día, como renombrar hojas con doble clic para agilizar tareas que se repiten a menudo.

Una pestaña específica de Table Design facilita aplicar estilos, gestionar encabezados y ajustar el formato de las tablas estructuradas.

Una pestaña específica de Table Design facilita aplicar estilos, gestionar encabezados y ajustar el formato de las tablas estructuradas. Las tablas dinámicas incorporan filtros por fecha, simplificando el análisis de series temporales y el seguimiento de tendencias.

Llega compatibilidad con controles de contenido interactivos (listas, casillas, botones giratorios, barras de desplazamiento), haciendo las hojas más dinámicas.

Mejoras comunes en toda la suite

En materia de compatibilidad, la suite abre la puerta a imágenes HEIF y documentos HWPML, además de incorporar conversiones directas de PPTX a TXT. Para el ámbito académico y técnico, se suma la importación de MathML para fórmulas.

El área de gráficos también evoluciona: se añade la opción de separar segmentos en diagramas circulares y de anillo, y se puede trabajar con datos externos vinculados o incrustados. El nuevo editor de gráficos permite abrir y editar XLSX incrustados directamente dentro de documentos y presentaciones.

La colaboración recibe ajustes prácticos con un panel que mejora la visualización de comentarios, distinguiendo con claridad los resueltos de los abiertos en el lateral. En presentaciones, todas las opciones del Patrón de diapositivas se agrupan ahora en una pestaña propia para un estilo global más accesible.

En el editor de documentos se perfecciona el manejo de Content Controls con secciones y saltos, lo que favorece plantillas estructuradas más complejas. A esto se suman mejoras generales de estabilidad y rendimiento que se notan en todas las aplicaciones.

Administración y despliegue

Para quienes gestionan instalaciones en servidor, ONLYOFFICE Docs Enterprise incorpora un panel de administración con el estado y la configuración centralizados, facilitando la monitorización y el mantenimiento en entornos con múltiples usuarios.

El núcleo on‑premises, los editores de escritorio y los clientes móviles reciben estas capacidades, reforzando la coherencia entre plataformas. Además, se amplía la localización con traducciones de fórmulas al serbio (latino y cirílico) y al chino tradicional, acercando la suite a más equipos internacionales.

Disponibilidad y actualización

Quien desee probar o actualizar a la versión 9.1 puede acudir al sitio oficial para descargar la edición adecuada. Antes de saltar, conviene revisar las notas del lanzamiento, hacer copia de seguridad y, si es posible, validar los cambios en un entorno de pruebas para asegurar continuidad en la organización.

Con este lanzamiento, ONLYOFFICE consolida un rumbo práctico: un PDF más potente, hojas que responden mejor, compatibilidad ampliada y herramientas de administración pensadas para IT, todo ello respaldado por mejoras de rendimiento y más de 500 arreglos que pulen la experiencia diaria.