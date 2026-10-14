ONLYOFFICE ha presentado la versión 10.0 de su suite ofimática de código abierto, una entrega que la compañía sitúa como alternativa a Microsoft 365 y LibreOffice. El lanzamiento pone el foco en la inteligencia artificial contextual, las aplicaciones modulares y un amplio paquete de correcciones. Según el anuncio, la actualización suma alrededor de 50 funciones nuevas y más de 1.000 arreglos.

La versión llega después de una etapa en la que la ofimática ha ido incorporando asistentes generativos. En este caso, ONLYOFFICE asegura que corrige 35 vulnerabilidades y refuerza la protección para organizaciones que manejan datos sensibles. La firma también mantiene su apuesta por el software libre y por distintos modelos de despliegue.

IA contextual en los editores en ONLYOFFICE 10.0

Los editores de documentos, hojas de cálculo, presentaciones y PDF incorporan una pestaña de IA con chat integrado. Desde ahí se puede redactar, resumir, traducir, corregir y dar formato sin salir del archivo, según detallan las notas de la compañía. La propuesta busca que el asistente entienda el contexto del documento y no obligue a copiar contenido en otra herramienta.

En el editor de documentos, la IA permite resumir textos largos, reescribir, traducir, corregir, crear índices y sugerir títulos o formatos. En hojas de cálculo ayuda a generar y explicar fórmulas, analizar datos, crear tablas dinámicas y previsiones. En presentaciones propone esquemas, títulos de diapositivas y notas del orador. En PDF resume el contenido, responde preguntas, redacta correos y puede ocultar datos confidenciales antes de compartir.

Las acciones rápidas y los prompts guardados permiten reutilizar instrucciones frecuentes. También se pueden crear asistentes personalizados para tareas concretas, una opción que la compañía orienta a automatizar rutinas y ganar tiempo en el trabajo diario. Estas funciones se activan desde la misma interfaz del editor, sin cambiar de aplicación.

Las organizaciones pueden conectar servicios de IA externos o recurrir a un modelo alojado en local. En la nube existe una opción gestionada, mientras que en servidor se permite enlazar con cualquier modelo compatible. La idea es que los documentos sensibles no tengan que salir de la infraestructura propia, un punto que ONLYOFFICE destaca para entornos gubernamentales, sanitarios, jurídicos y financieros.

Ahora bien, no todas las ediciones activan la IA de serie. En las versiones de código abierto hay que instalar las herramientas por separado, y en Desktop Community aparecen como complemento opcional. En la nube y en los despliegues empresariales el acceso depende del modelo contratado, con opciones de servicio gestionado o configuración propia.

Aplicaciones modulares y control del entorno

La versión 10.0 añade cuatro aplicaciones gratuitas que amplían las funciones de la suite: AI Agents, Forms, Files y Rooms. Están pensadas para activarse solo cuando hacen falta, de modo que cada equipo pueda sumar automatización, formularios, almacenamiento o colaboración sin cargar con herramientas que no utiliza. Esta fórmula modular busca que la suite se adapte a cada organización.

AI Agents : automatiza tareas, ofrece búsqueda inteligente, bases de conocimiento personalizadas y razonamiento ampliado mediante servidores MCP.

: automatiza tareas, ofrece búsqueda inteligente, bases de conocimiento personalizadas y razonamiento ampliado mediante servidores MCP. Forms : agiliza la recopilación de datos y emplea IA para analizar las respuestas.

: agiliza la recopilación de datos y emplea IA para analizar las respuestas. Files : centraliza el almacenamiento de documentos y los controles de acceso.

: centraliza el almacenamiento de documentos y los controles de acceso. Rooms: facilita la colaboración en espacios de trabajo compartidos.

La compañía insiste en que estas piezas son opcionales y se pueden combinar según necesidad. En la nube aparecen disponibles desde el primer momento y en los servidores se despliegan cuando el administrador lo decide. Con este enfoque, ONLYOFFICE intenta que cada equipo elija solo lo que va a usar.

ONLYOFFICE 10.0 introuce mejoras en PDF, documentos, hojas de cálculo y presentaciones

Más allá de la IA, cada editor recibe cambios concretos. El editor de PDF incorpora eliminación de metadatos, anotaciones personalizables, reconocimiento automático de tablas y firmas reutilizables. En documentos se mejora el seguimiento del cursor de otros coautores en tiempo real y se añade la opción de mantener un contenido junto al siguiente, además de avances en idiomas de derecha a izquierda.

Las hojas de cálculo ganan velocidad en libros grandes, optimizan funciones muy usadas, ofrecen sugerencias de fórmulas y muestran ayudas visuales al trabajar con rangos. También se pueden guardar en formato .xls. En presentaciones hay nuevos modos de vista, más ajustes de impresión y exportación a GIF o vídeo.

En el conjunto de la suite se añaden complementos de la comunidad y un administrador de plugins rediseñado para buscar y organizar extensiones. La actualización también mejora la compatibilidad con distintos formatos, aunque el anuncio no entra a detallar todos los cambios técnicos de cada componente.

Seguridad, escritorio y móvil

La actualización corrige 35 vulnerabilidades y más de 1.000 errores, una cifra que la compañía enmarca en la necesidad de proteger a organizaciones que manejan información confidencial. La firma argumenta que la IA también abre nuevas vías de ataque, por lo que una plataforma reforzada resulta tan importante como las funciones nuevas. No se detalla, eso sí, la lista completa de fallos corregidos ni su gravedad.

En los equipos de escritorio, las novedades llegan a través de Desktop Editors para los principales sistemas, y la firma mantiene una edición Community en la que la IA funciona como complemento opcional. Las aplicaciones móviles se orientan a consultar y editar documentos en movimiento, aunque el nivel de funciones depende del despliegue.

Disponibilidad y prueba

ONLYOFFICE 10.0 está disponible en la nube, en escritorio y en entornos autoalojados. También se puede descargar la versión para equipos de sobremesa y usar las aplicaciones móviles. Para servidores propios, la suite permite conectar servicios de IA externos o locales, con el requisito de instalar y configurar esas herramientas aparte en las ediciones de código abierto.

La compañía presenta esta entrega como una actualización multiplataforma de una suite que compite con las herramientas ofimáticas tradicionales. El foco en IA y modularidad convive con dudas sobre modelos compatibles, condiciones de acceso o privacidad, aspectos que el anuncio no concreta del todo. Aun así, la versión llega con un paquete amplio de mejoras y correcciones para quienes ya usan el ecosistema.