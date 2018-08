Onionshare, una opción privada para compartir archivos de manera segura

Actualmente el tamaño de los archivos son muy grandes y no es tan rápida la velocidad de Internet, al menos para los usuarios que no tienen fibra. Para solucionar esto, muchos usuarios usan discos duros cloud que permiten acelerar la descarga de archivos debido a que se sube a un servidor y no a un ordenador personal.

Dentro de este tipo de necesidad existe el programa Send de Mozilla que nos permite subir archivos grandes a sus servidores y hacerlo público para que cualquiera pueda acceder a ello. También existen servicios como Transferwise que ofrece lo mismo, pero es una empresa privada la que está detrás de este software.Una tercera opción sería Onionshare. Onionshare es un programa del Proyecto TOR y su función es ofrecer lo mismo pero de una forma anónima y segura, manteniendo la filosofía de su proyecto dentro de este software. OnionShare nos permite subir archivos pesados o paquetes de archivos a una red virtual alojada dentro de nuestro equipo y poder exportarlo a través de un enlace anónimo. Al utilizar la tecnología de capas de cebolla, cualquier intruso no podrá ni acceder a nuestro equipo a través de este programa ni interceptar los paquetes que subimos o transferimos.

Onionshare es una herramienta gratuita bastante interesante para quienes se preocupan por su privacidad. Podemos instalar este programa en cualquier distribución, para ello solo hemos de ir a la wiki de Onionshare y seguir los pasos de instalación. Cuando lo tengamos instalado, su funcionamiento es sencillo. Lo ejecutamos y aparecerá la siguiente pantalla:

En ella subimos los archivos que queremos transferir o publicar. Tras la subida y el procesado de archivos, Onionshare publicará un enlace que podemos publicar o pasar a nuestros contactos que queramos que reciban esos datos. Este enlace estará abierto durante unas horas para que no se convierta en una puerta abierta de nuestro equipo.

Onionshare es una opción interesante y muy segura. Si encontráis que es muy difícil de conseguir para vuestro equipo, la alternativa sería Send y su complemento para Firefox. Aunque personalmente recomiendo utilizar Onionshare.