Omarchy 4.5 añade ventanas flotantes y soporte para Apple Silicon

Omarchy 4.5 ya está disponible como una de las actualizaciones más importantes de esta distribución basada en Arch Linux y construida alrededor del compositor Wayland Hyprland. Conocida también como «Quattro RS», esta versión incorpora un modo de escritorio tradicional con ventanas flotantes, amplía la compatibilidad con equipos Apple Silicon y lleva la interfaz a 50 idiomas.

El lanzamiento llega tras doce semanas de desarrollo, con más de 740 solicitudes de cambios integradas y la participación de más de 180 colaboradores. El objetivo es hacer Omarchy más accesible sin renunciar a su enfoque original, centrado en la productividad y los atajos de teclado.

Omarchy 4.5 introduce escritorios flotantes junto al mosaico tradicional

La principal novedad es la posibilidad de alternar entre tres distribuciones de ventanas: mosaico, desplazamiento y modo flotante. El cambio se realiza con el atajo Super + L y puede configurarse independientemente para cada espacio de trabajo.

El modo flotante incorpora barras de título adaptadas al tema visual y un dock que muestra aplicaciones fijadas, programas en ejecución y el conjunto de aplicaciones instaladas. También permite minimizar ventanas con Super + M.

De esta manera, Omarchy ofrece una experiencia más próxima a los escritorios tradicionales de Windows o macOS, manteniendo las posibilidades del gestor de ventanas en mosaico.

Compatibilidad con Apple Silicon y arquitectura ARM

Omarchy 4.5 incorpora el trabajo de Omarchy M para instalar el sistema de forma nativa en MacBooks con procesadores Apple M1, M2, M3 y Neo. El instalador permite mantener macOS junto a Omarchy sin necesitar una memoria USB, y también puede instalarse mediante Homebrew.

La publicación incluye además la primera imagen ISO para ARM, con soporte preliminar para equipos NVIDIA DGX Spark y portátiles basados en NVIDIA N1X. La compatibilidad con otros dispositivos, como los equipos Snapdragon, queda pendiente de futuras actualizaciones. El soporte para generaciones M4, M5 y M6 de Apple Silicon también continúa en desarrollo.

50 idiomas y notificaciones renovadas

La interfaz puede utilizarse ahora en 50 idiomas, con cambio desde el menú de configuración. Los menús, componentes del escritorio y notificaciones se actualizan al seleccionar otro idioma.

El sistema de notificaciones también ha sido reconstruido: agrupa avisos por aplicación, permite gestionar notificaciones repetidas y añade acciones, enlaces y códigos de verificación directamente en cada tarjeta. Se incorpora además un modo No molestar y controles mediante atajos de teclado.

Nuevas aplicaciones y personalización en Omarchy 4.5

Omarchy 4.5 incorpora varias aplicaciones a su selección predeterminada:

Hype: crea presentaciones a partir de Markdown y permite exportarlas a PDF y PowerPoint.

crea presentaciones a partir de Markdown y permite exportarlas a PDF y PowerPoint. Signed: facilita la firma de documentos PDF y sustituye a Xournal++ en la selección predeterminada.

facilita la firma de documentos PDF y sustituye a Xournal++ en la selección predeterminada. Disktree: ofrece una representación gráfica del uso del almacenamiento.

ofrece una representación gráfica del uso del almacenamiento. Monologue: permite grabar vídeo con la cámara.

permite grabar vídeo con la cámara. Gliff: facilita conexiones de escritorio remoto entre sistemas Omarchy mediante SSH.

También se añade Elsewhen, un reloj mundial accesible desde la barra del escritorio. En el apartado visual, llegan los temas Jade Horse y Starship, fondos de pantalla animados en vídeo y pequeñas introducciones visuales al cambiar de tema.

Instalación más rápida e integración con servicios

El instalador ha sido optimizado mediante una imagen preconstruida del sistema de archivos raíz. En lugar de instalar individualmente alrededor de 940 paquetes, ahora extrae esa imagen y añade después los componentes específicos del equipo. Según los desarrolladores, este cambio reduce aproximadamente a la mitad el tiempo de instalación.

La versión también incorpora integración con Microsoft 365 mediante aplicaciones web independientes para Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Teams y OneDrive. Superwhisper pasa a ser el motor de dictado predeterminado, con transcripción en la nube y opción de utilizar un modelo completamente local.

Disponibilidad

Omarchy 4.5 puede instalarse mediante las nuevas imágenes disponibles en la web oficial. Quienes ya utilizan la distribución pueden actualizar desde el menú Update > Omarchy.

Con esta versión, Omarchy amplía considerablemente su compatibilidad y flexibilidad: conserva el escritorio en mosaico como opción principal, pero incorpora alternativas flotantes, más idiomas y soporte para nuevos equipos ARM y Apple Silicon.