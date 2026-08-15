Omarchy 4.0 reescribe todo su escritorio con Quickshell

Omarchy 4.0 ya está disponible como la mayor actualización hasta la fecha de esta distribución basada en Arch Linux y orientada a ofrecer un escritorio moderno y muy personalizado alrededor de Hyprland. Conocida internamente como Omarchy 4 «Quattro», esta versión reconstruye por completo la capa de escritorio utilizando Quickshell, además de introducir mejoras importantes en el instalador, el sistema de paquetes, la gestión de redes y la personalización.

El cambio más profundo afecta precisamente a la interfaz que el usuario utiliza a diario. Omarchy abandona la combinación de numerosos componentes independientes que utilizaba anteriormente y los sustituye por una única capa de escritorio basada en Quickshell. El resultado es una arquitectura más integrada y coherente, con todos los elementos principales gestionados desde un mismo proceso y mediante un sistema de plugins.

Omarchy 4.0 reescribe todo el escritorio con Quickshell

La principal novedad de Omarchy 4.0 es la reconstrucción completa de su shell de escritorio mediante Quickshell. La barra, el lanzador, los menús, las notificaciones, los indicadores en pantalla, los paneles de configuración, la pantalla de bloqueo y el agente de Polkit pasan ahora a formar parte de un único proceso de larga duración.

Este cambio sustituye a herramientas independientes como Waybar, Walker, Mako, SwayOSD, hyprlock, hypridle, swaybg y polkit-gnome. En su lugar, Omarchy utiliza una capa coherente, completamente tematizada y controlable mediante IPC, con una arquitectura basada en plugins. Esto permite que diferentes elementos de la interfaz puedan integrarse entre sí sin depender de tantos componentes separados.

La nueva barra también es modular e incorpora diferentes widgets interactivos. Entre ellos se encuentran los espacios de trabajo, la ventana activa, el reloj, información meteorológica, controles multimedia mediante MPRIS, la bandeja del sistema, batería, distribución del teclado, micrófono y diferentes indicadores de estado.

Un menú unificado para sustituir al antiguo lanzador

Omarchy 4.0 también reorganiza la forma de acceder a las aplicaciones y funciones del sistema. El proyecto integra el lanzador dentro de un menú unificado, al que se puede acceder mediante Super + Space. Este menú incorpora búsqueda anidada y concentra funciones que anteriormente estaban repartidas entre diferentes componentes.

La nueva arquitectura permite además modificar numerosos aspectos de la interfaz sin tener que recurrir a herramientas externas. La barra puede colocarse en la parte superior, inferior, izquierda o derecha de la pantalla y admite transparencia. También se incorporan paneles específicos para servicios como Tailscale y Dropbox, además de un nuevo panel meteorológico con ubicación configurable.

El sistema de temas también gana flexibilidad. Omarchy 4.0 amplía la cantidad de colores base de ocho a 24, lo que permite generar automáticamente temas coherentes para aplicaciones como btop, Neovim y Visual Studio Code.

Omarchy 4.0 mejora notablemente el instalador

Otra de las novedades importantes de esta versión se encuentra en el proceso de instalación. Omarchy 4.0 incorpora soporte para instalaciones en sistemas con arranque dual cuando existe espacio libre suficiente, facilitando así la convivencia con otros sistemas operativos.

El proyecto advierte de que quienes tengan Windows instalado deben desactivar BitLocker antes de utilizar esta modalidad. También se ha añadido una opción para preparar un equipo para un nuevo propietario directamente durante la instalación, algo pensado especialmente para fabricantes, distribuidores o usuarios que quieran entregar un ordenador ya configurado.

Las nuevas instalaciones también disponen de una función de restablecimiento de fábrica. Desde el menú de configuración se puede utilizar Setup > Reset Computer para devolver el equipo a un estado adecuado para su venta o para entregárselo a otra persona.

La ISO de Omarchy es ahora más pequeña y la instalación más rápida

El equipo de Omarchy también ha trabajado en reducir el tamaño de la imagen de instalación. La ISO de Omarchy 4.0 ocupa ahora menos de 6 GB, después de reducir su tamaño en más de un gigabyte respecto a versiones anteriores.

La instalación también se ha acelerado. Según los datos proporcionados por el propio proyecto, el proceso es aproximadamente un 30 % más rápido, hasta el punto de que en determinados equipos pueden conseguirse instalaciones que duran menos de un minuto.

El proyecto también ha reorganizado parte de sus componentes internos. Los elementos propios de Omarchy pasan del repositorio Git directamente a paquetes del sistema, con el objetivo de separar de forma más segura las modificaciones realizadas por el usuario de los archivos gestionados por la distribución.

Más personalización y nuevas aplicaciones

La actualización amplía considerablemente las posibilidades de personalización del escritorio. El escalado del texto puede modificarse desde el panel de pantalla y aplicarse de forma coordinada al shell, las aplicaciones GTK y los terminales.

Omarchy 4.0 también incorpora un sistema de plugins que abre la puerta a un ecosistema de extensiones para la nueva capa de escritorio. Esto permite ampliar las funciones de la interfaz sin tener que modificar directamente el núcleo del shell basado en Quickshell.

Entre las nuevas aplicaciones incluidas por defecto aparecen Omawrite, Omacut y Omacalc, herramientas desarrolladas para formar parte del conjunto de aplicaciones propio de Omarchy.

NetworkManager sustituye al sistema anterior para la red

La gestión de conexiones de red también recibe una actualización importante. Omarchy 4.0 utiliza ahora NetworkManager para su nuevo panel de red, buscando una mayor compatibilidad con diferentes configuraciones de hardware y redes.

El cambio encaja con la filosofía general de esta versión: en lugar de mantener diferentes piezas independientes para proporcionar cada función del escritorio, Omarchy intenta integrarlas dentro de una arquitectura más coherente. La nueva implementación de Quickshell actúa como punto central desde el que se pueden gestionar muchas de estas funciones.

Omarchy 4.0 también actualiza su integración con Hyprland

La distribución continúa utilizando Hyprland como compositor y gestor de ventanas, pero Omarchy 4.0 adapta su configuración al nuevo modelo de este componente. Las configuraciones de Hyprland se han convertido a Lua para proporcionar compatibilidad completa con Hyprland 0.56.

Esto permite mantener la estrecha integración entre el compositor y el resto del escritorio sin depender de configuraciones antiguas. La combinación de Hyprland y Quickshell constituye ahora la base sobre la que Omarchy construye su experiencia de escritorio.

Omarchy 4.0 es la mayor actualización de la distribución

Con Omarchy 4.0, el proyecto no se limita a actualizar paquetes o introducir pequeñas mejoras visuales. La versión reconstruye una parte fundamental de la distribución y cambia la arquitectura utilizada para proporcionar prácticamente toda la interfaz gráfica.

La adopción de Quickshell concentra barra, lanzador, notificaciones, paneles, bloqueo de pantalla y otros elementos en un shell unificado y extensible. A esto se suman el nuevo instalador con soporte para arranque dual, la reducción del tamaño de la ISO, la instalación más rápida, NetworkManager, el sistema de plugins y las nuevas opciones de personalización.

Omarchy 4.0 ya está disponible para nuevas instalaciones y también permite actualizar instalaciones existentes a la versión Quattro mediante las herramientas propias de la distribución. El proyecto recomienda realizar una copia de seguridad de los datos importantes antes de realizar la actualización, especialmente teniendo en cuenta la magnitud de los cambios introducidos en esta versión.