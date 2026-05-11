Omarchy 3.8 ya está disponible y llega, muy poco después de la versión anterior, con una serie de novedades enfocadas en mejorar la experiencia diaria de los usuarios de esta distribución basada en Arch Linux y centrada en Hyprland. La nueva actualización introduce herramientas prácticas como recordatorios integrados, información meteorológica en vivo y nuevas opciones para controlar aplicaciones predeterminadas y tareas del sistema.

La distribución sigue evolucionando con una propuesta cada vez más orientada a la productividad y la comodidad, especialmente para quienes buscan un entorno moderno basado en Wayland. Además de las nuevas funciones visibles, la actualización también incorpora mejoras internas, nuevas herramientas multimedia y pequeños ajustes que facilitan el uso diario tanto para desarrolladores como para usuarios avanzados.

Omarchy 3.8 mejora la experiencia de escritorio con nuevas funciones integradas

Entre las principales novedades de Omarchy 3.8 destaca la incorporación de un sistema de recordatorios accesible mediante atajos de teclado. Los usuarios pueden crear, consultar y eliminar avisos rápidamente sin necesidad de aplicaciones externas, algo especialmente útil para quienes trabajan en entornos minimalistas.

Otra de las funciones llamativas es la llegada del clima en tiempo real directamente a la barra Waybar. Además de mostrar la información meteorológica continuamente, el sistema también puede lanzar notificaciones rápidas mediante combinaciones de teclas específicas. Esta integración busca ofrecer información contextual sin romper el flujo de trabajo.

La actualización también añade nuevas capacidades de transcodificación multimedia. Ahora Omarchy permite convertir vídeos, audios y archivos GIF desde el propio sistema, incluyendo accesos rápidos desde el menú contextual del gestor de archivos. Esto simplifica tareas frecuentes sin depender de herramientas externas complejas.

En el apartado gaming y retro, Omarchy 3.8 amplía la compatibilidad de RetroArch con nuevos núcleos para sistemas clásicos como Amiga, Commodore 64 y Amstrad. La distribución continúa reforzando así el enfoque iniciado en versiones recientes, donde el ocio y la emulación han ganado protagonismo.

Además, el proyecto ha mejorado la gestión de hooks tras las actualizaciones del sistema, permitiendo una estructura más flexible basada en directorios. Esto facilita la personalización y la integración de extensiones sin modificar archivos únicos de configuración.

Aunque algunos usuarios han reportado pequeños fallos tras actualizar, especialmente relacionados con capturas de pantalla o perfiles de energía, la recepción inicial de Omarchy 3.8 está siendo positiva dentro de la comunidad.