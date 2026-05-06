La distribución de escritorio Omarchy, basada en Arch Linux y liderada por David Heinemeier Hansson (DHH), ha dado un salto importante con la llegada de la versión 3.7, que apuesta claramente por el público jugador en PC. Esta edición introduce una serie de cambios pensados para facilitar el acceso al catálogo de juegos de PC y servicios en la nube, sin renunciar a las herramientas habituales de un entorno de escritorio moderno.

Con esta actualización, la denominada «Gaming Edition» de Omarchy 3.7.0 se presenta como una opción a tener en cuenta para quienes buscan un sistema operativo centrado en el juego, pero que siga siendo una distro Arch al uso. Aunque mantiene algunas limitaciones con títulos muy concretos, el conjunto de mejoras en software, experiencia de uso y soporte de hardware la sitúan como una alternativa interesante dentro del panorama de distribuciones Linux para gaming en Europa y el resto del mundo.

Edición Gaming Edition 3.7.0: instalación y disponibilidad

Omarchy 3.7.0 se ofrece como una nueva «Gaming Edition» que puede instalarse desde cero mediante una imagen ISO de más de 7 GB. Este tamaño elevado se debe a la inclusión de un entorno preconfigurado y a un conjunto de herramientas pensadas para jugar sin tener que montar todo a mano, algo que suele ser habitual en distros basadas en Arch.

Para quienes ya utilizan esta distribución, no es imprescindible reinstalar el sistema: la actualización puede realizarse desde el propio entorno de escritorio, accediendo a la opción Actualizar > Omarchy en el menú. De este modo, los usuarios actuales pueden dar el salto a Omarchy 3.7 manteniendo su configuración y sus datos.

El proyecto mantiene su página oficial en GitHub como punto central de descargas y documentación, donde se puede encontrar la última ISO, notas de la versión y otros recursos. Desde ese mismo repositorio se enlazan también vídeos de presentación y el resto del material relacionado con esta edición centrada en el juego.

Enfoque en gaming: Steam, RetroArch y plataformas en la nube

El cambio más destacado de Omarchy 3.7 está en su apuesta reforzada por el juego en Linux. La distribución incorpora ahora un instalador de Steam simplificado, pensado para que el usuario pueda tener la tienda y cliente de Valve listos con pocos pasos, evitando configuraciones manuales complejas típicas de Arch puro, y aprovechar la compatibilidad de juegos en Linux.

Junto a Steam, Omarchy 3.7 llega con RetroArch ya preconfigurado, lo que facilita el uso de emuladores y núcleos sin necesidad de realizar una gran cantidad de ajustes iniciales. Esta configuración previa pretende reducir la barrera de entrada para quienes quieren usar el sistema tanto para juegos recientes como para títulos clásicos.

La distro también amplía su integración con plataformas y lanzadores de juegos de terceros. Se ha mejorado el soporte para gestión de juegos con Lutris, Heroic Games Launcher y el cliente Moonlight GameStream, de forma que los usuarios puedan gestionar librerías de juegos procedentes de distintas tiendas, así como aprovechar el juego remoto desde otros dispositivos compatibles.

Además, Omarchy 3.7 incorpora un acceso directo a Xbox Cloud Gaming mediante una aplicación web, facilitando que quienes tengan suscripción puedan jugar vía streaming desde el navegador sin configuraciones complicadas. Este enfoque en servicios en la nube es especialmente interesante en entornos donde el hardware local es más modesto o cuando se prefiere externalizar el procesamiento.

Pese a este refuerzo en el apartado lúdico, los responsables del proyecto advierten de que la distribución todavía no puede ejecutar algunos títulos muy populares, entre ellos Fortnite y Rocket League; aunque existen iniciativas como GE Proton que buscan mejorar la compatibilidad, esta limitación es importante para quienes basan su elección de sistema operativo en la compatibilidad con juegos concretos, y conviene tenerla en cuenta antes de invertir tiempo en migrar a Omarchy.

Mejoras en la experiencia de uso y nueva orden unificada

Más allá del gaming, Omarchy 3.7 introduce cambios relevantes en la forma de interactuar con el sistema. Uno de los más llamativos es la creación de un nuevo comando unificado «omarchy», que sustituye o agrupa a las antiguas órdenes dispersas omarchy-*. Esta nueva orden actúa como centro de control desde la terminal.

Gracias a esta integración, el comando «omarchy» permite, con ayuda de autocompletado por tabulación, realizar tareas como analizar problemas del sistema, instalar software adicional, gestionar distintas utilidades o incluso tomar capturas de pantalla. La idea es simplificar la administración del sistema para que no sea necesario recordar una larga lista de comandos específicos.

Este cambio favorece tanto a usuarios avanzados como a quienes vienen de otras distros más guiadas y quieren una forma más directa de manejar herramientas desde la línea de comandos. El objetivo es que la experiencia general sea más coherente y menos fragmentada.

Funciones extra: OCR en pantalla y reproductor de música por defecto

Entre las novedades curiosas de esta versión se encuentra una función de extracción de texto desde cualquier parte de la pantalla. Omarchy 3.7 integra captura de pantalla combinada con el motor de reconocimiento óptico de caracteres Tesseract, lo que permite seleccionar áreas en pantalla y convertir su contenido en texto editable.

Esta característica puede ser útil tanto para usuarios que necesitan copiar textos de aplicaciones que no permiten selección directa, como para quienes trabajan con documentos escaneados, imágenes o interfaces que no ofrecen acceso sencillo al contenido. Es un añadido práctico en contextos de trabajo o estudio, más allá de los usos puramente lúdicos.

Otra incorporación es el reproductor de música en modo texto cliamp, que ahora se incluye de serie en la distribución. Al tratarse de una aplicación en la terminal, permite gestionar colecciones de música sin cargar el entorno gráfico con reproductores más pesados, algo que muchos usuarios valoran en sistemas donde el rendimiento es prioritario.

Optimización para hardware reciente y correcciones internas

En el terreno del hardware, Omarchy 3.7 habilita por defecto la característica Intel FRED para sistemas con la plataforma Panther Lake, una mejora pensada para aprovechar mejor las capacidades de los procesadores más modernos de la compañía. Este tipo de ajustes internos suele traducirse en un comportamiento más estable y eficiente en equipos de última generación.

La actualización también mejora el soporte para el portátil ASUS ExpertBook basado en Panther Lake, afinando la compatibilidad y corrigiendo problemas específicos que podían afectar al uso diario en este dispositivo. Para usuarios europeos que emplean este tipo de equipos en entornos profesionales o educativos, contar con una distro que tenga en cuenta estos detalles puede marcar la diferencia.

Junto a estas novedades visibles, Omarchy 3.7 llega con una lista amplia de correcciones y pequeños ajustes internos que se detallan en el repositorio del proyecto en GitHub. Allí se enumeran cambios relacionados con estabilidad, pulido de la experiencia de escritorio y mejoras de rendimiento que, aunque menos vistosos, ayudan a que el conjunto sea más sólido.

Hyprland y un escritorio centrado en la fluidez

Omarchy sigue apostando por Hyprland como compositor para su escritorio, una elección que prioriza la fluidez y el aprovechamiento de las capacidades gráficas modernas. Este entorno, combinado con las optimizaciones propias de una distro basada en Arch, ofrece una experiencia ligera y personalizable, algo que se valora especialmente cuando se van a ejecutar juegos exigentes.

El equipo de desarrollo, encabezado por David Heinemeier Hansson, mantiene así la idea de un sistema ágil que no cargue al usuario con componentes innecesarios, pero que al mismo tiempo facilite el acceso a servicios y herramientas actuales. Este equilibrio entre rendimiento y comodidad es uno de los puntos que diferencian a Omarchy de otras propuestas similares.

Quienes quieran hacerse una idea clara de cómo se ve y se comporta la distro pueden consultar la galería de capturas disponible en la página del proyecto, donde se muestran distintos aspectos del escritorio, menús, herramientas de gestión y utilidades incluidas en la versión 3.7.

En conjunto, Omarchy 3.7 se perfila como una actualización de calado que refuerza su vocación como distribución Linux centrada en el juego, sin descuidar las tareas cotidianas ni la compatibilidad con hardware reciente. Entre la edición «Gaming Edition» instalable vía ISO, el instalador simplificado de Steam, la integración con servicios como Lutris, Heroic, Moonlight, Xbox Cloud Gaming y herramientas para unificar tus juegos en Linux, la nueva orden unificada «omarchy», el OCR integrado con Tesseract y las mejoras para equipos con plataformas Intel Panther Lake y portátiles ASUS ExpertBook, la distro ofrece un conjunto de cambios llamativos para quienes buscan un entorno basado en Arch que combine rendimiento, soporte para juegos y herramientas prácticas para el día a día.