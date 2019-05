Olivia: radio online y YouTube en una mismo reproductor

Esta misma tarde, de hecho hace nada, hemos publicado un artículo sobre Odio, una aplicación desde donde podremos escuchar radios (su versión web) de cualquier estilo, idioma o país. Se trata de una app muy completa para escuchar la radio, pero al escuchar este tipo de emisoras siempre escucharemos lo que otros quieran pinchar. Eso es algo que no pasa con Olivia, un reproductor desde el que también podremos escuchar música de YouTube creando nuestras propias listas de reproducción.

En cuanto al número de estaciones de radio, Olivia tiene un catálogo mayor que Odio, pero Odio ofrece una búsqueda más sencilla. Cuál es mejor en este sentido ya dependerá de si preferimos sencillez, y Odio muestra hasta el logotipo de la emisora, o si queremos tener a mano más emisoras. En lo que sí gana por mucho Olivia es en su integración con YouTube, desde donde podremos reproducir cualquier canción en la misma app. Además, puede descargarlas para su reproducción offline, pero solo descarga su cache y solo se podrán escuchar en Olivia.

Olivia también nos muestra las letras de las canciones

La primera vez que lo iniciamos nos pedirá permiso para instalar su motor de búsqueda on-line. Se trata de un motor de 1.4MB que es una modificación de youtube-dl, por lo que se recomienda instalarlo. Una vez entramos en su interfaz, nos muestra la ventana de ajustes. En este ventana podemos elegir el color, la transparencia del modo mini, si queremos que el mini reproductor esté siempre encima, si queremos que descargue la cache mientras escuchamos una canción o el tema. El modo mini flotante y siempre visible queda como en la siguiente imagen:

En cuanto a la interfaz, podemos elegir un color, como el rojo que veis arriba, o hacer que cambie el color dependiendo de la carátula de la canción que estamos escuchando. Esto ya es a gusto del consumidor. Yo lo estoy probando y creo que prefiero ponerle el color yo a mano.

Todo lo que vamos reproduciendo va guardándoselo en la aplicación. De este modo tendremos una especie de biblioteca musical en el que aparecerán artistas, discos y canciones, algo así como vemos en otros programas multimedia como Rhythmbox o Clementine. Eso sí, la calidad del audio dependerá del vídeo original, aunque parece que Olivia tiene buen oído y suele elegir contenido que no suena demasiado mal. Probablemente esto sea así porque busca la música en los canales oficiales de los artistas o de las discográficas.

Aún en fase de pruebas

Lo que no me gusta de Olivia es que, mientras lo he estado probando, he estado buscando alguna opción que haga que las listas suenen sin pausas. Está en fase beta y, probablemente por eso, al finalizar una canción siga mostrando el botón de pausa, lo que significa que está reproduciendo, pero no pasa a la siguiente canción. Es algo bastante molesto que te “corta el rollo”, pero tenemos que tener en cuenta que estamos ante software en fase de pruebas . Mejor no hacéis caso de lo que acabo de decir de que no pasa de canción automáticamente, puesto que justo cuando lo escribía ha pasado a la siguiente de mi lista. Me imagino que el problema solo será puntual y por estar en fase de pruebas.

En la página del proyecto podemos encontrar los problemas que podemos experimentar en Olivia. Leyendo por encima, lo que me llama la atención es que han pedido que añadan un ecualizador, algo que a mí me parece esencial en los programas de música y que muchos de ellos no incluyen. Sin un ecualizador, dependemos de software como PulseEffects para configurar la salida de audio como a nosotros nos guste.

Olivia está disponible como paquete Snap, por lo que instalarlo es tan simple como abrir un terminal y escribir el siguiente comando (que deja claro que está en fase de pruebas):

sudo snap install olivia-test

¿Has probado Olivia? ¿Qué te parece este reproductor de servicios on-line?