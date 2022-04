Old World: un título de estrategia que llega a Linux

Old World es otro más de esos videojuegos de estrategia. Pese al gran número y variedad de este tipo de videojuegos, lo cierto es que no cansan, siguen siendo de los favoritos de muchos gamers. Además, este título se presenta como una alternativa para Civilization, y llegará a tiendas como GOG y Steam el 19 de mayo de 2022, pero solo lo hará la versión Linux en la tienda de Valve.

Por otro lado, se sabe que Old World no llegará solo, vendrá con una expansión llamada Heroes of the Aegean, que será totalmente gratuita para cualquiera que compre Old World durante las dos primeras semanas posteriores a su lanzamiento. Por lo que tendrás toneladas de contenido para entretenerte durante horas y días, solo o en multijugador.

Old World se basa en la antigüedad clásica, basado en juegos por turnos para hasta 4 jugadores entre los que se debe seleccionar un líder que debe guiar la civilización, por lo que tiene también algo de rol. En este videojuego de estrategia, los líderes son simples mortales, nada de preferencias, por lo que también pueden morir, y el futuro de la dinastía dependerá entonces de su heredero.

El comunicado de prensa lanzado sobre Old World da algunos detalles más del título: «El lanzamiento del 19 de mayo de Old World también brindará compatibilidad completa con Linux para el juego, así como localización al japonés, chino (simplificado y tradicional), ruso, alemán, francés y español.»

Por otro lado, Old World: Heroes of the Aegean, será una expansión que contiene 6 escenarios históricos basados en la antigua Grecia, con líderes famosos desde Leónidas hasta Alejandro Magno. Y los jugadores podrán cambiar la historia de escenarios como la Batalla de las Termópilas, la Guerra de los Diadocos, o la Batalla de Maratón.

Más información y descarga de Old World (para Linux) – Sitio en Steam