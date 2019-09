En una actualidad en la que compartimos de todo en las redes sociales, tenemos que tener cuidado de no compartir demasiado. Aplicaciones como Twitter Mobile ya nos ofrecen herramientas para tapar cierta información en las imágenes que vamos a publicar, entre lo que tenemos “stickers” o “pegatinas” con forma de emoji, pero ese tipo de aplicaciones no está disponible para sistemas operativos de escritorio. Un software que se le acerca es Ofuscador y nos permitirá “ofuscar” (tapar) lo que queramos de diferentes maneras.

Cuando digo que Ofuscador se acerca a lo que ofrece la app oficial de Twitter para móviles, me estoy refiriendo solo a la tarea de tapar la información. Este programa no es un software de edición de imágenes, por lo que no trae consigo stickers ni herramientas avanzadas, pero sí que nos permitirá tapar todo lo que queramos sin tener que usar software más completo y confuso ni tener que literalmente perdernos por los menús de este tipo de programas.

Ofuscador está disponible en Flathub

Las herramientas de Ofuscador están disponibles en otro software como GIMP, pero esta pequeña herramienta se ha creado única y exclusivamente para tapar información, lo que significa que es menos pesada y que ocultar partes de nuestras imágenes será más productivo. Las “ofuscaciones” que podemos usar son simplemente dos: pixelar o tapar con un cuadro negro. Su uso es sencillísimo:

Abrimos una imagen desde el menú “Abrir” o arrastrándola a la ventana de Ofuscador. A continuación, elegimos la herramienta: la gota es para pixelar y el cuadrado es para tapar con el recuadro negro. Cuando estamos satisfechos con lo que mostramos, guardamos desde la “hamburguesa”.

Ofuscador, cuyo nombre original es Obfuscate pero aparece con el nombre traducido al castellano en todas los centros de software, está disponible como paquete Flatpak en Flathub, lo que significa que para instalarlo tendremos que añadir el soporte si nuestra distribución Linux no lo incluye por defecto. Una vez añadido el soporte, lo que en ocasiones es sencillamente instalar el paquete “flatpak”, podremos buscar Ofuscador en el centro de software o instalarlo con el siguiente comando:

flatpak install flathub com.belmoussaoui.Obfuscate</span>

El comando para ejecutarlo, aunque casi siempre aparece con el resto en el menú de aplicaciones, es el siguiente:

flatpak run com.belmoussaoui.Obfuscate

Lógicamente, Obfuscate no está diseñado para un usuario avanzado con un equipo solvente que trabaje cómodo con programas como GIMP. Más bien, está diseñado pensando en los que no dominan este tipo de software, los que solo quieren tapar la información muchas veces y quieren usar algo más sencillo. ¿Eres tú uno de ellos?