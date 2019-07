Una de las distribuciones de hacking ético más populares es Kali Linux. Se trata de una distribución desarrollada por Offensive Security, quien también desarrolla otras herramientas como un NetHunter que nos permite probar la seguridad de nuestros equipos desde nuestro dispositivo Android. Por lo que parece, a la compañía le gusta darle cariño al sistema operativo móvil de Google y su último movimiento en este sentido ha sido lanzar Kali NetHunter App Store.

Pero, ¿qué es Kali NetHunter App Store? Por su nombre, es fácil deducir que se trata de una tienda de aplicaciones. Android tiene disponibles muchas tiendas de aplicaciones, entre las que tenemos la oficial de Google (Google Play), la de Amazon, alguna más dudosa como Aptoide y, desde hoy en fase beta, una tienda de aplicaciones en la que solo encontraremos aplicaciones de seguridad de Android que sean relevantes. La nueva tienda de apps móviles de Offensive Security nos ofrecerá apps que servirán para dispositivos rooteados o sin rootear y sean o no NetHunter.

Kali NetHunter App Store, la tienda de la seguridad

Kali NetHunter App Store es una versión ligeramente modificada de F-Droid. También podemos acceder a ella desde su web con un navegador como Firefox, momento en el que comprobaremos que aún está en fase beta. Desde su apartado “Browse” podemos realizar búsquedas o ver las apps destacadas… o mejor dicho leer, porque en el momento de escribir este artículo no se ven los iconos de las mismas (y no, no es que la seguridad de Firefox “rompa” la página). Entre las aplicaciones destacadas que encontraremos, tenemos:

aLogcat.

bVNC Pro.

ConnectBot.

cSploit.

DriveDroid.

Hacker’s Keyboard.

Hash Droid.

Hijacker.

Intercepter-NG.

LTE Discovery.

NetHunter (app), NetHunter Store, NetHunter Terminal yNetHunter VNC.

NetHunterStore Privileged Extension.

Nexmon.

OONI Probe.

Orbot.

PixelKnot.

RF Analyzer.

Router Keygen.

La mayoría de las aplicaciones que encontraremos en esta app store resultarán poco atractivas para el usuario medio, pero sí serán interesantes para los que quieran usar herramientas de hacking ético en su teléfono Android. En cualquier caso y aunque podemos pensar que está de más, tener opciones siempre es bueno.