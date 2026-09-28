Cualquier apasionado conoce bien esa búsqueda constante del hardware bueno y a precio razonable (más ahora con los precios de la memoria disparados): un equipo compacto, que consuma poco, que no haga ruido y que sirva igual de bien para montar un servidor doméstico headless con Proxmox que para desplegar una distribución de escritorio rápida y estable como Debian, Fedora o Arch Linux.

Si estabas esperando una buena oportunidad de otoño para renovar tu equipo de trabajo o para añadir un nuevo nodo a tu clúster de servidores caseros, hay una promoción activa en Amazon que merece la pena tener en el radar coincidiendo con la campaña de ofertas de Prime.

Hardware ideal para montar tu propio servidor o equipo de trabajo

Los mini ordenadores de última generación se han convertido en los favoritos de la comunidad sysadmin y de los entusiastas del self-hosting. Su arquitectura x86 ofrece una compatibilidad nativa sin los dolores de cabeza de emulación ni falta de drivers que a veces encontramos en otras plataformas de bajo coste.

Y es que, el NiPoGi P2 incluye en una pequeña caja un hardware interesante para el precio que tiene:

Procesador AMD Ryzen 3 7330U (4 core / 8 threads) hasta 4.3 Ghz, basado en Zen 3.

iGPU AMD Radeon @ 1.8 Ghz – Soporte 4K@60Hz triple – Con HTMI 2.0, USB-C y DisplayPort

16 GB de memoria RAM DDR4 – Capacidad de ampliación con 2 módulos SO-DIMM.

Almacenamiento SSD NVMe de 256 GB (ampliable hasta 4TB con dos ranuras M.2)

Conectividad WiFi 5 + Bluetooth 4.2

Entre los usos más habituales para los que destaca este tipo de formato dentro de un entorno Linux (solo incluye Windows 11 Pro preinstalado) se encuentran:

Servidor de virtualización (Proxmox / ESXi): potencia suficiente para levantar múltiples contenedores LXC y máquinas virtuales ligeras sin despeinarse.

potencia suficiente para levantar múltiples contenedores LXC y máquinas virtuales ligeras sin despeinarse. Home Server y Docker: ideal para ejecutar Home Assistant, servidor de medios Plex/Jellyfin, Nextcloud, AdGuard Home o tu propia pila de almacenamiento en red local.

Detalles de la oferta y código de descuento

El equipo cuenta con una rebaja directa del 10% de descuento mediante un cupón promocional por tiempo limitado, dejando su precio de venta habitual bastante más accesible para quienes buscan exprimir al máximo su presupuesto hardware.

A continuación te dejamos todos los datos de la promoción para conseguirlo al precio mínimo:

Precio habitual: 349 €

349 € Precio final con descuento: 314 €

314 € Código promocional: BCGX3X8E (aplicar en la pasarela de pago de Amazon)

(aplicar en la pasarela de pago de Amazon) Periodo de validez: Desde el 24 de septiembre a las 09:00 h hasta el 18 de octubre a las 23:59 h.

Puedes aprovechar esta promoción y comprar este Mini PC con el cupón de descuento en Amazon antes de que finalice la campaña.