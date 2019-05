Odio, toda la radio web que puedas desear en una misma app

Si os dijera que soy un gran fan de escuchar la radio, os mentiría. Personalmente no me gusta que otros “me digan” lo que tengo que escuchar y cuándo. A mí me gusta el Metal, y no disfruto todo el metal en cualquier momento. Por ese motivo yo suelo crearme listas, pero esas listas son siempre las mismas aunque las ponga en aleatorio. ¿Cuál es la mejor opción para escuchar lo que me gusta y que no sea repetitivo? Justamente lo que no me gusta: una emisora de radio. Pero esa emisora debe ser de lo que a mí me guste y eso se puede encontrar en Odio.

Si tengo que ser sincero, no sé por qué han elegido ese nombre para llamar a esta app. Dudo que tenga que ver con el significado en español, pero por lo menos será fácil de recordar. Odio es una aplicación disponible para Linux, macOS y Windows que nos permitirá escuchar miles de estaciones de radio gratuitamente desde una misma app. Y es una app muy sencilla, tanto que casi ni tiene opciones, limitándose este apartado a elegir entre un tema claro u oscuro.

Odio está disponible en temas claro y oscuro

A la izquierda tenemos los apartados:

My Library : cada estación, cuando pasamos el cursor por encima, nos mostrará un corazón junto a otro icono. El corazón nos permitirá guardarla en nuestra librería, mientras que el otro icono nos mostrará el perfil de la estación de radio.

: cada estación, cuando pasamos el cursor por encima, nos mostrará un corazón junto a otro icono. El corazón nos permitirá guardarla en nuestra librería, mientras que el otro icono nos mostrará el perfil de la estación de radio. Recently Viewed : aquí se guardarán las estaciones cuyo perfil hayamos visitado.

: aquí se guardarán las estaciones cuyo perfil hayamos visitado. Countries : en este apartado podremos entrar al apartado de cada país. Recomendado si sabes qué escuchar, como puede ser fútbol o noticias, pero no si queremos escuchar un tipo de música en concreto.

: en este apartado podremos entrar al apartado de cada país. Recomendado si sabes qué escuchar, como puede ser fútbol o noticias, pero no si queremos escuchar un tipo de música en concreto. Languages : en este apartado podemos configurar los idiomas de las emisoras. A no ser que queramos escuchar una radio hablada, creo que lo mejor es dejarlos todos.

: en este apartado podemos configurar los idiomas de las emisoras. A no ser que queramos escuchar una radio hablada, creo que lo mejor es dejarlos todos. Tags : aquí veremos un listado (enorme) de etiquetas, como música de los 80, estilos y demás.

: aquí veremos un listado (enorme) de etiquetas, como música de los 80, estilos y demás. Home : la pantalla principal.

: la pantalla principal. Settings : los ajustes desde donde en el momento de escribir este post solo podemos elegir el tema.

: los ajustes desde donde en el momento de escribir este post solo podemos elegir el tema. About : información sobre Odio.

: información sobre Odio. Support Odio : para hacer una donación.

: para hacer una donación. Bug report: para reportar fallos.

En la parta superior, un poco escorada a la izquierda, aparecerá una caja de búsqueda con el texto “Search stations…”. Esta caja de búsqueda es la que realmente nos interesa: podemos buscar cualquier palabra y es más que probable que la encuentre. Si le ponemos el nombre de un grupo famoso, como Metallica o Iron Maiden, es probable que hasta encuentre una radio de esos grupos en la que solo escuchemos música de ese artista. Pero creo que lo mejor es buscar un estilo de música.

Disponible como paquete Snap

Odio está disponible desde este enlace. Si no me equivoco, no encuentro otra opción, podremos instalarlo desde un paquete Snap ejecutando el comando:

sudo snap install odio

Lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que estaremos escuchando una radio, lo que significa que a veces escucharemos publicidad o algún otro tipo de cuña. Esto no será un problema para los que estén acostumbrados a escuchar la radio y con Odio podemos escuchar emisoras de lo que queramos. ¿Qué te parece Odio?