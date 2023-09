Si hace unos días os hablábamos de Piped como alternativa a YouTube, hoy vamos a hacer lo mismo, pero con Whoogle. Todos conocemos el modelo de negocio de empresas como Facebook o Google: usan nuestra información para poder vender mejor la publicidad, pero para hacerlo necesitan «espiarnos» y no respetar para nada nuestra privacidad. Podemos evitarlo usando otros motores de búsqueda, como los de Brave o DuckDuckGo, pero ¿no sería mejor buscar en Google sin Google?

Eso es lo que permite hacer Whoogle. Sigue la filosofía de otros servicios como Invidious, Nitter o el mencionado Piped: usar una API no oficial para visitar un servicio sin tener que pasar por esa página web que es una trampa mortal para nuestra privacidad. En general funcionan bien, y en ocasiones mejoran la experiencia original, si bien es cierto que tenemos que acostumbrarnos al diseño alternativo y en ocasiones tener que saltar de una instancia a otra.

Hace un año os hablamos de cómo usar Whoogle alojándolo nosotros mismos, pero hoy os contaremos cómo buscar directamente desde el navegador.

Whoogle funciona a través de instancias

La página oficial del proyecto está en GitHub, pero no se puede buscar desde allí. Para buscar con Whoogle hay que buscar «instances» en esa página y acceder a la de instancias públicas, también disponible aquí. Lo malo de esto de las instancias es que cada proyecto o persona que las aloja se encarga de su funcionamiento y mantenimiento, y no todas las instancias de Whoogle funcionan. De hecho, hay momentos en los que la mayoría no lo hacen porque tras hacer una búsqueda nos aparece el aviso de las cookies de Google y no podemos ver nada. Pero la mayoría no son todas.

La de Garuda sí funciona. Muestra los resultados directamente, aunque esto puede cambiar en cualquier momento, incluso mientras escribo este artículo, y también podemos ver un mensaje de que se ha excedido el número de peticiones. Esta instancia le ha cambiado un poco el CSS, algo que podemos hacer nosotros desde la Configuración. Además de activar el modo seguro, ponerlo en nuestro idioma o marcar la casilla para usar Tor, hay una caja de texto que nos permite aplicar nuestras propias reglas CSS, con lo que Whoogle puede tener el diseño que podamos imaginar.

Los cambios en los ajustes se guardan en el navegador. También podemos guardarla en la nube si elegimos la opción «Guardar como…» y elegimos un nombre, poco más o menos como lo podemos hacer en DuckDuckGo. Si queremos recuperarla una vez desaparezca, tenemos que cargarla haciendo clic en el botón de «Load», «Cargar» o lo que sea en nuestro idioma.

Resultados casi calcados a los de Google

Los resultados son casi calcados a los de Google. Aún sin indicarle país de origen y con todo el respeto por mi privacidad, al buscar «linuxadictos» empieza diciéndome que «Se muestran resultados de linux adictos; Ver resultados de linuxadictos», seguido de este sitio web, las secciones de Distribuciones, Noticias, luego un par de artículos y nuestra página de Facebook. Si miramos más abajo, parece que los resultados son los mismos, pero un poco barajados. Es lo que tiene no ordenarlos para su propio beneficio.

Para los usuarios de DuckDuckGo o alguna extensión compatible, es probable que pronto se pueda buscar en este frontend para Google usando el !whoogle delante de las búsquedas, ya que hace poco que he rellenado la solicitud para añadir el !bang. Si una búsqueda falla, es probable que haya algo por actualizar en la instancia, en cuyo caso merece la pena ir a la página de instancias y buscar una que funcione. Aunque esto pueda marear un poco, no es diferente a lo que pasa en Piped o Invidious, que a veces una instancia falla en algo o en todo.

Si gustan los resultados de Google pero no sus políticas, Whoogle es la solución. Y si la combinamos con Piped podremos cuidar nuestra privacidad en un tanto por cien elevado, ya que son justamente Google y YouTube los servicios con los que más información le regalamos a la compañía bajo el paraguas de Alphabet.