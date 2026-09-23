Obscura VPN ya tiene aplicación oficial para Linux

Obscura VPN ya está disponible oficialmente en Linux con una aplicación de escritorio nativa que lleva el servicio de VPN a las principales distribuciones del sistema operativo. El lanzamiento incluye una interfaz gráfica completa y paquetes oficiales para Debian, Ubuntu, Fedora y Arch Linux, además de sus distribuciones derivadas.

Hasta ahora, Obscura había ido ampliando progresivamente su presencia en diferentes plataformas, con aplicaciones para macOS, iOS, Android y Windows. La llegada a Linux completa ahora su presencia en ordenadores de escritorio con una aplicación desarrollada específicamente para esta plataforma, en lugar de depender exclusivamente de una configuración de WireGuard.

Obscura VPN llega a Linux con aplicación gráfica oficial

La nueva app de Obscura VPN para Linux ofrece una interfaz gráfica completa para utilizar el servicio desde el escritorio, acompañada además de una interfaz de línea de comandos que el propio proyecto califica de experimental. De esta forma, los usuarios pueden elegir entre utilizar la aplicación gráfica o automatizar determinadas tareas mediante la terminal.

Obscura proporciona paquetes oficiales para varias de las familias de distribuciones Linux más utilizadas. El proyecto menciona expresamente Debian, Ubuntu y Linux Mint, así como otras derivadas; Fedora, RHEL y Silverblue; y Arch Linux, CachyOS y Omarchy. Esto permite cubrir un número considerable de distribuciones sin necesidad de recurrir a paquetes comunitarios.

La aplicación utiliza la infraestructura propia de Obscura, basada en una arquitectura de retransmisión de dos partes. Su planteamiento busca separar la identidad del usuario de la actividad de navegación mediante dos relés, de manera que un único componente no tenga acceso simultáneamente a ambas informaciones. El servicio también utiliza QUIC para su protocolo con mecanismos de ofuscación orientados a dificultar determinados bloqueos de red.

También llega una nueva licencia GPLv3

El lanzamiento para Linux viene acompañado de otro cambio importante para el proyecto. Obscura ha anunciado que su código pasa a estar disponible bajo la GNU General Public License v3.0. Hasta ahora, el proyecto utilizaba la licencia PolyForm Noncommercial License 1.0.0, por lo que el cambio supone una ampliación de las libertades otorgadas por su licencia de software.

El equipo señala que considera el código abierto una parte fundamental de su enfoque hacia una Internet privada y transparente. La nueva licencia GPLv3 permite estudiar, modificar y redistribuir el código de acuerdo con las condiciones de esta licencia.

Para quienes ya utilizan Obscura en Linux mediante WireGuard, la aplicación nativa supone además una diferencia importante. La configuración WireGuard sigue siendo una alternativa disponible, pero no proporciona algunas de las características específicas del protocolo de Obscura basadas en QUIC y su ofuscación.

Oferta de lanzamiento para los usuarios de Linux

Obscura también ha acompañado el lanzamiento con una promoción temporal. La compañía ofrece un 25 % de descuento utilizando el código LINUX26 . La oferta está dirigida a los usuarios que quieran contratar el servicio durante el lanzamiento de la aplicación para Linux.

La llegada de esta aplicación supone así un paso importante para Obscura: Linux deja de depender únicamente de configuraciones manuales mediante WireGuard y pasa a contar con un cliente de escritorio propio, con interfaz gráfica, soporte para varias familias de distribuciones y una nueva base de código licenciada bajo GPLv3.