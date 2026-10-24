OBS Studio 33.0 ya está disponible como una actualización importante de esta herramienta gratuita, de código abierto y multiplataforma para grabar vídeo y emitir en directo. El proyecto mantiene su enfoque habitual: ofrecer un entorno flexible para creadores, emisores y usuarios que necesitan capturar pantalla o cámara sin depender de una única plataforma.

La novedad con más peso tiene que ver con el motor Chromium Embedded Framework, también conocido como CEF. El salto desde CEF 127 hasta CEF 150 supone incorporar el trabajo acumulado de más de dos años, algo que puede notarse en el comportamiento interno de la aplicación y en la forma en que se integran ciertos componentes.

Cambios en complementos y controles en OBS Studio 33.0

Otra de las áreas revisadas es la carga de complementos. La versión 33.0 reorganiza el código encargado de los plugins tanto propios como de terceros, con ajustes que buscan ordenar mejor ese apartado y mejorar su funcionamiento general. Para quienes usan extensiones externas, este punto resulta relevante porque afecta a una parte sensible del ecosistema.

En el uso diario también hay retoques prácticos. El ajuste magnético de fuentes en la vista previa gana precisión, mientras que los controles numéricos conocidos como spinboxes se comportan de manera más coherente. Son cambios pequeños, pero pueden facilitar la colocación de elementos y evitar pulsaciones incómodas al configurar escenas.

NVIDIA y compatibilidad

La codificación mediante NVIDIA NVENC amplía su presencia a equipos ARM64 que cuenten con tarjetas gráficas NVIDIA. Además, OBS Studio 33.0 incorpora compatibilidad con los kits de desarrollo más recientes de NVIDIA Broadcast, lo que abre la puerta a funciones y mejoras ligadas al ecosistema de la marca.

La captura de juegos también recibe atención: mejora la detección de títulos a pantalla completa en el modo Game Capture, de modo que el programa puede identificar mejor la ventana del juego. En paralelo, se mantienen diversas actualizaciones menores repartidas por la aplicación.

Soporte y descarga

Entre los cambios de compatibilidad destaca el fin del soporte para Ubuntu 24.04 LTS. Es un dato importante para quienes trabajan con Linux y planifican sus actualizaciones, ya que conviene revisar el sistema operativo antes de instalarse esta entrega. La descarga y los detalles completos de la versión están disponibles en GitHub.

La versión 33.0 de OBS Studio se presenta así como una puesta al día amplia: motor CEF renovado, complementos reorganizados, ajustes de precisión en la interfaz, más opciones para NVENC en ARM64 y cambios en la captura de juegos. Todo ello convive con la retirada de soporte para Ubuntu 24.04 LTS y con la posibilidad de consultar la nota de publicación en el repositorio del proyecto.