La nueva versión de OBS Studio, la 32.2, ya está disponible como descarga de código abierto, incluyendo paquetes portable y para ARM64. Esta actualización llega más de cuatro meses después de la versión 32.1 y trae consigo varias funciones que mejoran la experiencia de grabación y streaming en directo. Entre las novedades más destacadas se encuentra el soporte de bitrate dinámico para vídeo multitrack, que permite ajustar el caudal de datos durante la transmisión cuando se usa ese formato de salida. Además, se ha limitado la configuración de vídeo multitrack al servicio personalizado, lo que da más control al usuario.

Otra de las incorporaciones importantes es un filtro para componer contenido SDR dentro de HDR, facilitando la mezcla de formatos. También se ha añadido la posibilidad de incluir archivos .webp al añadir una carpeta a la fuente Image Slide Show, y se ha renovado la interfaz para elegir FPS, sustituyendo el menú desplegable por un nuevo diálogo. La API del frontal ahora incluye funciones de copiar y pegar, y los plugins pueden asignar iconos personalizados a nuevos tipos de fuente. Los filtros, por su parte, pueden gestionar archivos ausentes, y en macOS se puede asignar un atajo de teclado para eliminar fuentes.

Correcciones y mejoras técnicas en OBS Studio 32.2

La lista de cambios de OBS Studio 32.2 recoge varias correcciones que afectan a la codificación y captura en configuraciones concretas. Se ha solucionado el bitrate incorrecto de NVENC cuando se usaba el modo CQVBR, un fallo que podía afectar a la calidad de la transmisión. También se ha corregido un error por el que PipeWire NVIDIA podía fallar, y se ha arreglado VAAPI AV1 al emitir mediante WHIP. La lista de correcciones abarca capturas de pantalla que podían quedar negras tras un fallo del duplicador, reinicios fallidos de la cámara virtual y cierres inesperados durante el apagado.

En Windows se han modificado las políticas de mitigación de procesos y el comportamiento de carga de DLL, mientras que en equipos modestos el rendimiento OpenGL recibe una mejora ligera. Para quienes usan captura y codificación por GPU, los fallos NVENC y PipeWire NVIDIA quedan resueltos de forma explícita en esta entrega. Además, se ha separado el silencio y la monitorización en el nuevo mezclador de audio, eliminando el texto redundante «Monitor Only» de las propiedades avanzadas.

Actualización automática en Mac y otros cambios

Una novedad relevante para los usuarios de Mac: las instalaciones de OBS compiladas para Intel que se ejecuten en Mac con Apple Silicon se actualizarán automáticamente a la compilación para Apple Silicon. Esto tiene una consecuencia directa: los plugins de terceros dejarán de cargar hasta que se sustituyan por versiones compatibles con Apple Silicon. Por lo demás, la versión también incluye soporte para que los plugins asignen iconos personalizados a nuevos tipos de fuente y la posibilidad de copiar y pegar desde la API del frontal.

En definitiva, OBS Studio 32.2 se presenta como una actualización sólida que combina nuevas funcionalidades como el bitrate dinámico y el filtro HDR/SDR con correcciones importantes para NVENC y PipeWire NVIDIA, mejorando la estabilidad y el rendimiento en diversas plataformas. La versión ya está disponible para descarga en la página oficial, con paquetes para Windows, macOS y Linux, incluyendo versiones portable y ARM64.