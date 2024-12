Hay otras opciones, pero me atrevería a decir que ninguna tan popular. Si sólo queremos grabar la pantalla, escritorios como GNOME o KDE ya cuentan con herramientas nativas, por no hablar de propuestas como Kooha que puede grabar incluso en Wayland. Pero si lo que quieres es, además de la pantalla, grabar la cámara web e incluso emitir un directo, hay que usar software especializado como el que hace unas horas ha lanzado una nueva actualización. Estamos hablando de OBS Studio 31.0, concretamente.

OBS Studio 31.0 ha añadido soporte para el filtro NVIDIA Blur y la función NVIDIA Background Blur para los usuarios que usen la pila de NVIDIA. Son opciones para emborronar partes de la emisión. Por otra parte, se han añadido barras de desplazamiento de previsualización e indicador de zoom, integración con el servicio Amazon IVS y activa la función del chat de YouTube. Sin lugar a dudas, o me lo parece a mí, esta novedad es la más destacada, ya que permitirá a los creadores de contenidos que hacen directos quedarse más tiempo en OBS.

OBS Studio 31.0 mejora el soporte para YouTube

OBS Studio 31.0 también añade compatibilidad con la codificación de capturas de pantalla Intel QuickSync Video (QSV) AV1 y ha actualizado la compilación CEF de Chromium, la mejora de la inhibición de salvapantallas para la compilación Flatpak de Linux y varias correcciones de Linux.

El último punto puede ser suficiente para alegrarnos un poco el fin de semana: sí, hay desarrolladores que tienen en cuenta a los usuarios de Linux. Puede parecer una tontería, pero no es habitual encontrarse con herramientas tan populares que no nos ponen en segundo plano, y OBS no sólo es multiplataforma; además nos trata como nos merecemos.

La lista completa de cambios, entre lo que se incluyen bugs corregidos, y la descarga está disponible en su GitHub. En las próximas horas deberían actualizar el paquete flatpak, y ya más tarde harán lo propio con los paquetes de las distribuciones Linux que lo ofrezcan en sus repositorios oficiales.