OBS Studio 30.2 llega con soporte para NVENC AV1 en Linux

OBS Studio 30.2 ha sido lanzado oficialmente hace tan sólo unas horas. Entre sus novedades me gustaría haber encontrado una que probablemente no sea culpa de este programa para grabar y emitir contenido, un bug que hace que, por lo menos en el caso del autor de este artículo, le haga imposible ejecutarse; no se abre en Plasma 6 + Wayland. Pero novedades sí trae, y alguna de ellas importante para los usuarios de Linux.

OBS Studio 30.2 ha llegado tres meses después de la versión anterior, y entre sus novedades más destacadas encontramos soporte para el codificador NVENC AV1 en Linux, soporte para texturas compartidas en el codificador NVENC y el codificador VA-API. La lista de novedades, en la que se incluyen también cambios y correcciones de errores, está disponible en este enlace. Es bastante larga, por lo que nosotros incluiremos un resumen.

Novedades más destacadas de OBS Studio 30.2

Soporte para RTMP/FLV multipista mejorado para audio y vídeo.

Soporte para HEVC en la salida WebRTC.

Codificador NVDEC para fuentes DirectShow codiicadas.

Soporte para priorizar el codificador NVDEC en systemas NVIDIA.

Soporte para salidas WHIP de sólo audio y sólo vídeo.

Se ha introducido una salida MP4 Híbrido experimental, que lo que hace es combinar la tolerancia a fallos del MP4 fragmentado con una amplia compatibilidad y tiempos de acceso más rápidos del MP4 normal.

Soporte para transmisión de video multipista, de momento sólo en Windows.

Nuevo sistema de temas componibles que simplifica la creación y el mantenimiento de temas, al tiempo que permite futuras opciones de personalización.

Estilo Qt Fusion aplicado de forma predeterminada en Linux.

Se han introducido varias mejoras de rendimiento para la codificación de texturas y una serie de correcciones de errores para una experiencia más estable y confiable.

OBS Studio 30.2 ya se puede descargar desde la página de descargas del desarrollador. Allí se explica la instalación en Ubuntu y se enlaza a Flathub para obtener las versiones soportadas directamente por el proyecto.