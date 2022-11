OBS Studio 28.1 mejora la cámara virtual, entre otras novedades

Hace tiempo, cuando quería grabar la pantalla de mi ordenador usaba SimpleScreenRecorder. Aún me parece una de las mejores opciones, si no la mejor, para hacer este tipo de capturas, pero no funciona en Wayland y eso me ha hecho serle infiel y usar otras alternativas. A mí me gusta usar el mismo software siempre que sea posible, y lo que puedo usar en cualquier equipo es OBS Studio.

Dos meses después de la versión anterior, ya tenemos disponible OBS Studio 28.1, una actualización que incluye, sobre todo, correcciones. También en esta versión, se ha incluido algo que no interesará mucho a los lectores habituales de este blog, el cifrado por hardware usando NVENC AV1 para los usuarios de Windows. La lista de novedades se completa con lo que tenéis a continuación.

Novedades más destacadas de OBS Studio 28.1

Actualización de los preajustes de NVENC: Los preajustes se han dividido en 3 ajustes diferentes: Preset, Tuning y modo Multipass. Los preajustes son ahora de P1 a P7, siendo los números más bajos los de menor calidad y los más altos los de mayor calidad. La sintonía se utiliza para determinar si se prioriza la latencia o la calidad. Hay tres ajustes: Alta calidad, Baja latencia y Ultra baja latencia. El Modo Multipase se utiliza para determinar si se utiliza un segundo pase en la codificación, y tiene tres ajustes: Desactivado, Cuarto de Resolución y Resolución Completa. Si se activa, se obtiene una mayor calidad a costa de un mayor uso de recursos de la GPU.

Se ha movido «Siempre en la parte superior» al menú Ver.

Ahora se puede seleccionar una fuente específica para la Cámara Virtual.

Correcciones de: Un error por el que los juegos Direct3D 9 dejaban de capturarse correctamente con la captura de juegos en Windows 11 22H2. Un fallo al cambiar la resolución de la Cámara Virtual de Windows. Un fallo de Discord con la Cámara Virtual de Windows. Un fallo con las aplicaciones de macOS al cargar la cámara virtual. La versión de Steam que lanza la versión x86_64 en dispositivos Apple Silicon. Los problemas de apariencia del widget de estadísticas. El método de mezcla en el modo estudio. El caso en el que la captura de vídeo se oscurece cuando se establece tanto el filtro de luma como el de escala.



OBS Studio 28.1 ya se puede descargar desde la página web oficial del proyecto.