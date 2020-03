OBS Studio 25.0: está fuera con varias mejoras para vídeos

Existen muchos programas para hacer capturas y grabar lo que ocurre en la pantalla de tu ordenador para Linux. Incluso algunas herramientas para hacer GIFs o mostrar lo que ocurre en el terminal. Pero si hay un programa completo y con opciones avanzadas para profesionales, ese es OBS Studio.

El software OBS Studio es de código abierto y gratuito. Un completo programa para livestreaming y captura de vídeo por software que está disponible para varias plataformas. Ahora, sus desarrolladores, han logrado lanzar OBS Studio 25.0, con algunas interesantes mejoras que te van a gustar.

Es el que usan algunos youtubers, profesores, o los que hacen livestreams por Twitch. De hecho, yo mismo lo he elegido para algunos de mis cursos. La verdad es que he trabajado con varios como Vokoscreen, entre otros, pero OBS Studio me ha gustado especialmente.

Ahora, los usuarios de GNU/Linux podrán instalar esta nueva versión que incluye un completo navegador por defecto implementado ahora. No tendrás que estar usando un plugin externo más. Gracias a esta inclusión, otra nueva característica incluida funciona de forma adecuada en la versión para Linux, y es permitirte drag-and-drop desde un sitio web para crear fuentes de navegación.

También se añade soporte para el protocolo de código abierto SRT, la habilidad de controlar el volumen de una fuente en el mezclador de audio haciendo clic con el botón derecho en el menú, se han corregido algunos bugs que causaban bloqueos en Linux con PulseAudio, nueva habilidad para copiar y pegar desde múltiples fuentes seleccionadas, etc. Recuerda que la nueva característica de captura por Vulkan solo está disponible en Windows por el momento…

La página con el código del proyecto la puedes ver en GitHub y la web oficial para descargar o leer documentación en OBS Project. Así podrás probar todas las novedades…