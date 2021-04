Yo soy una persona a la que no le gustan los cambios. Cuando algo me gusta, me gustaría usarlo en cualquier escenario. Para grabar la pantalla de un PC yo soy un feliz usuario de SimpleScreenRecorder, pero eso no está en Windows (ni en macOS), por lo que en «las ventanitas» he tenido que buscarme un poco la vida y estoy con VokoscreenNG. Pero esto es software que nos permite grabar la pantalla sin florituras ni complicaciones, muy diferentes a otros como OBS Studio que también nos permite emitir en directo.

Para lo bueno y lo malo, Linux es muy diferente a macOS y Windows. Hay muchas opciones, como los diferentes servidores de audio y vídeo, y la última versión de este «Estudio» ha introducido una novedad en este sentido: OBS Studio 26.1.1 ya puede grabar sesiones Wayland. La posibilidad está disponible desde el 30 de marzo, o por lo menos de manera nativa y con soporte completo.

OBS Studio 26.1.1 ya disponible para Windows, macOS y Linux

Tal y como explican, el camino para conseguir esta hazaña no ha sido corto ni sencillo, pero todo ha sido más fácil con el apoyo de la comunidad. También mencionan que cada vez son más los escritorios importantes que están añadiendo soporte para Wayland, como GNOME o KDE, tanto es así que los últimos están trabajando para incluirlo como opción por defecto.

Es importante mencionar que el proyecto dice que todo está preparado para que funcione mejor en la versión Flatpak. Aunque algunos piensen que todo es igual que en las versiones de repositorios, la realidad es que no es así. De hecho y por ejemplo, GNOME Boxes de repositorio nos permite añadir unidades externas y la Flatpak no, mientras que la Flatpak puede ejecutar GNOME OS sin problemas y la de los repositorios falla (y no permite eliminar la caja si no es con un comando).

En cualquier caso, este es un paso importante que se ha dado mirando al futuro y ahora mucha más gente y en muchos más escenarios podrá usar OBS Studio.