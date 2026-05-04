Nyarch se ha convertido en una de esas distros que llaman la atención nada más oír hablar de ellas. No es una distribución gigantesca con una corporación detrás, sino más bien un proyecto cuidado al detalle por una comunidad pequeña pero muy entregada, que busca ofrecer una experiencia tipo Arch con un enfoque muy marcado en la estética, la personalización y ciertas comodidades que no encuentras en una instalación de Arch tradicional. A lo largo de este artículo vamos a desgranar qué es exactamente Nyarch, cómo funciona, qué papel tiene Nyarcher y qué debes tener en cuenta si estás pensando en usarla.

Antes de lanzarse de cabeza a instalarla, conviene tener claro que Nyarch no pretende ser la distro perfecta para todo el mundo. De hecho, sus propios creadores recomiendan usar otra distribución más consolidada como sistema principal del día a día, y dejar Nyarch para experimentar, aprender o disfrutar de un entorno altamente personalizado. Con esa idea en mente, veremos también qué tal se lleva con el hardware, qué política sigue respecto a la seguridad y la privacidad, y qué planes de futuro tiene el proyecto, incluyendo las distintas “spins” o ediciones que se están planteando.

¿Qué es Nyarch y cuál es su filosofía?

Nyarch es una distribución basada directamente en Arch Linux y sus repositorios oficiales, pero con una configuración muy trabajada de escritorio, aplicaciones, temas visuales y utilidades para ofrecer una experiencia lista para usar desde el primer arranque. En lugar de obligarte a montar todo el sistema a mano como ocurre con Arch puro, Nyarch se presenta como una especie de “Arch preconfigurado” con un estilo muy particular y con énfasis en el entorno GNOME.

El equipo deja claro que Nyarch se apoya en los repositorios estándar de Arch, de modo que la mayoría de paquetes que instalas y actualizas proceden del ecosistema oficial de Arch Linux. Eso significa que hereda tanto lo bueno (actualizaciones frecuentes, software muy reciente, gran cantidad de paquetes) como lo exigente (hay que estar pendiente de los cambios, leer avisos importantes, etc.). Las actualizaciones de los paquetes normales no dependen directamente del pequeño equipo de Nyarch, sino de Arch.

La filosofía del proyecto tiene un punto muy honesto: no se presenta como la distro “definitiva” ni como un sistema hiperestable para producción. Más bien se orienta a usuarios curiosos que quieren una experiencia Arch bien integrada, con un diseño muy cuidado y una sensación de sistema “único”, sabiendo que detrás no hay un gran equipo de expertos a tiempo completo, sino una comunidad que desarrolla en su tiempo libre.

Recomendación oficial: Nyarch como distro secundaria

Uno de los aspectos más interesantes del discurso oficial del proyecto es que se recomienda encarecidamente usar otra distribución consolidada como sistema principal. Esto puede sorprender, pero es una muestra de responsabilidad por parte de los desarrolladores: Nyarch está pensada para experimentar, para disfrutar de su configuración y su estética, pero no necesariamente como la única distro en tu equipo de trabajo diario.

La razón principal es que, al no contar con una gran organización detrás, el mantenimiento a largo plazo y la respuesta ante problemas críticos tienen limitaciones. Aunque el sistema se base en Arch y se beneficie de sus repositorios, todo lo que tiene que ver con personalizaciones, scripts, spins y empaquetado específico de Nyarch depende de un grupo reducido de colaboradores. En un entorno profesional donde necesitas soporte rápido y garantías, es más razonable recurrir a distros con mayor infraestructura.

Por tanto, el propio proyecto sugiere una estrategia bastante sensata: usa Nyarch como sistema alternativo para cacharrear, aprender y disfrutar de su entorno, mientras mantienes una distro más tradicional (por ejemplo, una Arch vanilla bien montada, Fedora, Debian, Ubuntu, etc.) como sistema de referencia para trabajo o estudio. De esta forma, sacas partido al enfoque diferencial de Nyarch sin asumir riesgos innecesarios.

Nyarcher: el script para llevar Nyarch a otras distros

Una de las piezas clave del ecosistema Nyarch es Nyarcher, un script en Shell diseñado para instalar las personalizaciones de Nyarch encima de otras distribuciones GNU/Linux. En lugar de obligarte a instalar la ISO de Nyarch, puedes tomar una distro con GNOME ya instalado y aplicar sobre ella el conjunto de ajustes, temas y configuración que caracterizan a Nyarch.

Nyarcher está orientado a funcionar en múltiples distribuciones Linux que ya cuenten con GNOME preinstalado. Una vez lanzas el script, este se encarga de reproducir la experiencia Nyarch: configuración del escritorio, menús personalizados, ajustes en el emulador de terminal, integración de temas y demás detalles visuales y funcionales. Es una forma flexible de disfrutar del “sabor Nyarch” sin tener que cambiar de base de sistema.

En los repositorios de código del proyecto se presenta Nyarcher como un script Shell relativamente ligero pero potente, con cierto número de estrellas y colaboraciones, que centraliza buena parte de la magia de la distro. Para quienes ya tienen una distro bien configurada pero sienten curiosidad por el look&feel de Nyarch, Nyarcher es probablemente la vía más cómoda y menos invasiva para probarlo.

Instalación y experiencia de uso

Seguir las instrucciones oficiales de Nyarch y de Nyarcher es fundamental si quieres evitar sustos. El FAQ del proyecto hace referencia a preguntas frecuentes sobre instalación, compatibilidad de hardware, seguridad y privacidad, con respuestas concisas orientadas a que cualquier usuario con un mínimo de experiencia en Linux pueda arrancar sin demasiadas complicaciones.

En el caso de la instalación directa de Nyarch desde una imagen, el proceso se asemeja a otras derivadas de Arch con instalador o guías específicas. Tendrás que prestar atención al particionado, al gestor de arranque y, por supuesto, a mantener el sistema actualizado de forma regular. El hecho de depender de Arch también implica que las actualizaciones pueden ser relativamente frecuentes y que conviene leer los anuncios de cambios importantes.

Si optas por usar Nyarcher sobre otra distro con GNOME, la experiencia cambia un poco: no estás sustituyendo tu sistema base, sino añadiendo una capa de personalización bastante densa. El script ajusta temas, menús, atajos y aplicaciones, por lo que es recomendable probarlo primero en un entorno donde no te importe demasiado experimentar. Como siempre en estos casos, una copia de seguridad de tu configuración de usuario antes de ejecutar el script nunca está de más.

Compatibilidad de hardware y soporte

En el FAQ oficial se abordan cuestiones sobre soporte de hardware típico: tarjetas gráficas, Wi-Fi, periféricos y demás. Al basarse en Arch Linux y en su ecosistema de controladores, Nyarch suele llevarse bien con la mayoría de equipos relativamente modernos, especialmente si el hardware está bien soportado en el kernel Linux estándar.

La distribución hace especial hincapié cuando habla de determinadas imágenes o builds de prueba, como la compilación de GNOME 44 para testeo sin soporte para NVIDIA. En algunos anuncios se especifica expresamente que se trata de una build “nonvidia”, pensada para quienes no dependen de los controladores propietarios de NVIDIA. Esto ya da una pista de que el proyecto cuida bastante el detalle a la hora de avisar de posibles limitaciones con ciertos tipos de hardware.

En cualquier caso, como ocurre con Arch y muchas distros rolling release, es importante verificar la compatibilidad del equipo antes de adoptarla con entusiasmo. Si usas hardware muy específico (tarjetas Wi-Fi exóticas, gráficas muy recientes o muy antiguas, equipos híbridos, etc.), conviene revisar la documentación de Arch Linux y los foros de la comunidad para asegurarte de que todo va a funcionar razonablemente bien.

Seguridad, estabilidad y privacidad de Nyarch

En el apartado de preguntas frecuentes también se abordan inquietudes sobre seguridad del sistema, estabilidad general y tratamiento de la privacidad. Nyarch, al apoyarse en los repositorios oficiales de Arch Linux, se beneficia de las actualizaciones de seguridad y del mantenimiento que la comunidad Arch lleva a cabo sobre su enorme colección de paquetes.

No obstante, hay que tener presente que Nyarch es un proyecto relativamente pequeño, por lo que la parte específica de la distro (scripts, configuraciones propias, paquetes personalizados) no tiene detrás un departamento de seguridad dedicado. Eso no significa que sea insegura, pero sí que la responsabilidad recae en un equipo reducido y en las buenas prácticas de los usuarios. Mantenerse informado, actualizar con frecuencia y revisar qué scripts o paquetes externos se instalan es fundamental.

En lo referente a privacidad, la filosofía general de las distros basadas en Arch suele ser ofrecer un sistema bastante limpio, sin telemetría agresiva ni recolección masiva de datos al estilo de algunos sistemas comerciales. Nyarch mantiene ese enfoque sobrio, apoyándose en software libre y en las configuraciones estándar. Aun así, como siempre, es buena idea revisar los ajustes de GNOME, los permisos y los servicios en segundo plano para adaptarlos a tu nivel de exigencia.

GNOME como escritorio principal de Nyarch y su personalización

Una de las señas de identidad de Nyarch es el uso intensivo de GNOME como entorno de escritorio principal. El proyecto desarrolla y mantiene un conjunto de personalizaciones que incluyen extensiones, menús mejorados, temas y aplicaciones seleccionadas para ofrecer una experiencia coherente y pulida desde el primer inicio de sesión.

En un anuncio destacado se menciona la disponibilidad de una compilación de prueba con GNOME 44, señalando que se trata de una build en fase de test, no una versión final lista para todo el mundo. En esa misma comunicación se comentan cambios como la actualización de NyarcMenu a la última versión de ArcMenu y otros ajustes de configuración orientados a que GNOME se integre mejor con la estética y el flujo de trabajo que propone Nyarch.

El proyecto presta atención a que las aplicaciones incluidas respeten, en la medida de lo posible, la “filosofía” del entorno de escritorio. Esto se traduce en que, por ejemplo, en la edición principal con GNOME se priorizan aplicaciones desarrolladas con tecnologías GTK, lo que da como resultado un conjunto de programas más coherente con el diseño y las pautas visuales de GNOME.

Tematización y uso de pywal y Material You

Dentro de las notas de cambios de la build con GNOME 44 aparece una referencia interesante a la tematización: se ha añadido integración con pywal para un estilo tipo “Material You”. Pywal es una herramienta que genera esquemas de color automáticos a partir de una imagen (normalmente el fondo de pantalla) y los aplica al sistema y a las aplicaciones compatibles.

La idea es conseguir que colores, acentos y elementos visuales se adapten dinámicamente al wallpaper o a una paleta concreta, evocando la filosofía estética de Material You que popularizó Android. En Nyarch, esta integración todavía se describe como un trabajo en progreso: algunos elementos de la distribución aún no soportan plenamente esta temática dinámica, pero ya se ha dado el paso inicial para incorporarla.

Esta atención a la parte visual y a la coherencia del tema refuerza el carácter de Nyarch como una distro especialmente atractiva para quienes disfrutan afinando al máximo el aspecto del escritorio y jugando con combinaciones de colores y estilos. No se trata solo de “que se vea bonito”, sino de tener una estética bien pensada y, a la vez, flexible.

Cambios destacados en las builds de prueba de Nyarch

En la comunicación oficial sobre la compilación de GNOME 44 se listan varias modificaciones notables que ayudan a entender hacia dónde va la distro. Entre ellas, la incorporación de la tematización con pywal y estilo Material You, ya comentada, y una serie de ajustes pensados para mejorar la experiencia diaria.

Otro cambio que se menciona explícitamente es la actualización del NyarcMenu para GNOME 44 y su sincronización con la última versión de ArcMenu. NyarcMenu desempeña un papel central en la forma en la que se relaciona el usuario con el menú de aplicaciones, los favoritos y la búsqueda dentro de GNOME, así que mantenerlo al día con las últimas versiones es esencial para garantizar estabilidad y compatibilidad con las nuevas funciones de escritorio.

También se señalan cambios en la configuración de Kitty, uno de los emuladores de terminal modernos más populares entre usuarios avanzados. Ajustar Kitty implica adaptar fuentes, colores, transparencias y atajos para que encajen con el resto del sistema. Estas modificaciones muestran que Nyarch presta atención no solo a la apariencia del escritorio, sino también a herramientas clave para un uso intensivo del sistema.

FCGU: repositorio de pruebas

En las notas de la build de GNOME 44 se indica la inclusión de un repositorio llamado FCGU en modo “solo pruebas”. Este tipo de repositorios adicionales sirven para distribuir paquetes experimentales o configuraciones que aún no están listas para incorporarse al flujo principal de distribución.

El hecho de que se subraye que el repositorio FCGU es únicamente para testing deja claro que el equipo de Nyarch diferencia entre paquetes estables y componentes en fase experimental. Al usar Nyarch en modo prueba con ese repositorio activado, el usuario debe asumir que pueden aparecer errores, regresiones o comportamientos no del todo pulidos, precisamente porque la idea es detectar fallos antes de que lleguen a una versión final.

Para quienes disfrutan probando novedades incluso antes de que se hagan oficiales, estos repositorios son un caramelo. Pero conviene insistir en que, si buscas máxima estabilidad, no es buena idea depender de builds de prueba ni de repositorios marcados como testing para tu equipo principal de trabajo.

Estado de las versiones de Nyarch y advertencias de uso

La propia comunicación de Nyarch recalca con claridad que ciertas imágenes o builds, como la compilación con GNOME 44, son únicamente para probar características recientes y no deben considerarse lanzamientos estables. Se avisa literalmente de que “esto es solo para testear las últimas funciones, no es un release”.

Además, en algunos mensajes se especifica que se trata de builds sin soporte NVIDIA, lo cual limita el tipo de hardware recomendado para su uso. Estos avisos son importantes para evitar que usuarios con equipos que dependen de controladores propietarios o configuraciones delicadas se lancen a probar una ISO de test y acaben con una experiencia frustrante.

El proyecto también indica que la versión completa de Nyarch se enviará con GNOME 44 cuando esté disponible en los repositorios oficiales de Arch Linux. Es decir, Nyarch no pretende adelantarse de forma inestable a lo que Arch todavía no ha incorporado, sino más bien ir en paralelo y adaptar su entorno una vez la base de Arch ya se ha actualizado.

Spins planificadas y coherencia entre ediciones

Aunque la edición principal de Nyarch gira en torno a GNOME, el equipo ha comentado que existen planes para crear distintas “spins” o variantes con otros escritorios. Estas ediciones alternativas permitirían ofrecer la experiencia Nyarch adaptada a diferentes entornos, sin renunciar al estilo coherente que caracteriza al proyecto.

Lo interesante es que dejan muy claro que buscan mantener una coherencia fuerte entre las aplicaciones y la filosofía de cada escritorio. Por ejemplo, para la edición GNOME se incluye por defecto Komikku, una aplicación GTK pensada para leer manga. La lógica detrás de esta decisión es que, en un entorno GNOME, lo natural es priorizar aplicaciones basadas en GTK para que encajen visualmente con el resto del sistema.

Siguiendo esa misma idea, si en una futura spin con KDE Plasma existiera una aplicación equivalente a Komikku desarrollada con Qt, la intención sería incluir la alternativa Qt en lugar de la versión GTK, para que todo el conjunto se sienta más integrado. Esta obsesión por respetar la “filosofía” de cada escritorio es una de las peculiaridades más interesantes de Nyarch respecto a otras distros que simplemente cambian el entorno de escritorio sin afinar tanto en la selección de aplicaciones.

Cómo colaborar y contribuir al proyecto

Dado que Nyarch no cuenta con una gran empresa detrás, las contribuciones de la comunidad son esenciales para que el proyecto avance. En la documentación oficial se invita a quienes quieran ayudar a echar un vistazo al archivo CONTRIBUTING.md, donde se detallan las pautas para colaborar: estilo de código, flujo de trabajo con pull requests, reporte de errores, propuestas de nuevas características, etc.

La ayuda no se limita solo a programar o empaquetar. También son muy valiosas las aportaciones en forma de pruebas de las builds de test, reportes de bugs bien documentados y sugerencias de mejora basadas en la experiencia real de uso. Cuanta más gente pruebe Nyarch en distintos equipos y entornos, más fácil es detectar problemas de compatibilidad, pulir la experiencia de usuario y tomar decisiones sobre qué funciones merecen convertirse en parte del núcleo estable.

El proyecto además anima a las personas interesadas en las futuras spins a implicarse desde el principio. Para que las nuevas ediciones salgan bien, hacen falta manos y tiempo: empaquetar escritorios alternativos, revisar aplicaciones recomendadas, verificar que el sistema mantiene la coherencia visual y funcional, y documentar todo ello. Por eso, si te atrae la idea de una spin concreta (por ejemplo, Plasma, Xfce u otra), implicarte en su desarrollo puede marcar una diferencia real.

Comunidad y canales de comunicación

Nyarch, como muchas distros jóvenes, se apoya bastante en canales de comunicación rápidos y cercanos como Telegram. En los anuncios oficiales suele aparecer un enlace a un canal específico donde se comparten avisos sobre nuevas compilaciones, cambios relevantes o repositorios de prueba, como es el caso de los mensajes relacionados con la build de GNOME 44.

Estos canales permiten que los desarrolladores reciban feedback casi en tiempo real de los usuarios, algo crucial cuando se publican builds experimentales o cuando se prueban integraciones nuevas, como la tematización dinámica con pywal. En ese contexto, agradecen expresamente los comentarios y las críticas constructivas, y animan a explicar por qué cierta parte del contenido o de la experiencia no resulta útil para poder mejorarla.

La comunidad alrededor de Nyarch tiende a ser reducida pero muy entusiasta, con usuarios que valoran tener un Arch tuneado con mucha personalidad y detalles cuidados. Esto se traduce en una cultura de prueba y error, de compartir configuraciones, temas y pequeños trucos, y de participar activamente en el pulido de la distro.

Todo este conjunto de decisiones —basarse en Arch, recomendar su uso como distro secundaria, apostar fuerte por la personalización de GNOME, planear spins coherentes con cada escritorio y apoyarse en herramientas como Nyarcher para extender su experiencia a otras distros— coloca a Nyarch como una opción muy atractiva para quienes disfrutan toqueteando el sistema y valoran una estética mimada, sabiendo que no es una solución corporativa gigantesca, sino un proyecto comunitario honesto que avanza paso a paso gracias a las aportaciones y al feedback de sus usuarios más curiosos.