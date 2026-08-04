NVIDIA ha comenzado el mes con el lanzamiento de una versión actualizada de su controlador R610 para Linux, la 610.57.04, que llega cargada de correcciones de errores. A diferencia de lo que suele ser habitual en las revisiones puntuales de ramas estables, esta entrega incluye un número considerable de parches que abordan desde problemas de estabilidad hasta fallos específicos en juegos populares, siguiendo la línea de la anterior versión NVIDIA 610.43.03.

Entre las novedades más destacadas, la actualización soluciona un posible cierre inesperado del servidor X cuando se utiliza renderizado indirecto GLX, una incidencia que podía afectar a entornos de escritorio y aplicaciones gráficas. Además, se han resuelto múltiples errores de renderizado y bloqueos en una larga lista de títulos, lo que mejora notablemente la experiencia de juego en Linux.

Correcciones en juegos y aplicaciones en NVIDIA 610.57

La lista de juegos que reciben parches en esta versión es extensa. Entre los títulos corregidos se encuentran 007 First Light, Assassin’s Creed Origins, Forza Horizon 6, Monster Hunter Wilds, Stalker 2, Crimson Desert, Elden Ring y su expansión Elden Ring Nightrein. También se han solucionado problemas en ExoDomia, Far Far West, Grounded 2, Incursion Red River, John Carpenter’s Toxic Commando, Paradise Nowhere, Screamer, Star Rupture, Windrose y X-Plane. Esta amplia cobertura demuestra el esfuerzo de NVIDIA por mantener su controlador al día con los lanzamientos más recientes.

Mejoras en Vulkan y en el módulo del kernel

El parche 610.57.04 también incluye varias correcciones en el controlador Vulkan, beneficiando a aplicaciones que usan esta API, similar a lo que ofrece el controlador Vulkan open-source NVK. Asimismo, se han resuelto problemas de compilación del módulo DKMS del kernel de NVIDIA, que podían causar fallos al instalar o actualizar el controlador en sistemas con kernels personalizados o recién lanzados.

Para los usuarios de Linux que buscan la máxima estabilidad, esta actualización representa un paso adelante. NVIDIA ha puesto a disposición los archivos de instalación y las notas detalladas en su página oficial, donde se puede descargar el controlador e informarse sobre todos los cambios incluidos. Con esta versión, la compañía demuestra su compromiso con la plataforma Linux, ofreciendo un soporte continuo tanto para juegos como para aplicaciones profesionales.