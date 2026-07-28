NVIDIA ha anunciado la creación de la Open Secure AI Alliance, una nueva alianza industrial cuyo objetivo es desarrollar herramientas abiertas para reforzar la seguridad de los modelos de inteligencia artificial, los agentes autónomos y la infraestructura sobre la que se ejecutan. La iniciativa reúne a decenas de empresas tecnológicas y organizaciones del ecosistema de código abierto, entre ellas Microsoft, IBM, Red Hat, Cisco, Adobe, Hugging Face, CrowdStrike y la Linux Foundation.

La alianza nace con la intención de impulsar un enfoque colaborativo para afrontar los desafíos de seguridad de la IA, promoviendo herramientas, metodologías y estándares abiertos que puedan ser utilizados por toda la industria.

Open Secure AI Alliance apuesta por la seguridad abierta de la IA

Uno de los principales objetivos de la Open Secure AI Alliance es desarrollar herramientas de código abierto para detectar vulnerabilidades, evaluar riesgos y mejorar la seguridad de modelos y agentes de inteligencia artificial. El proyecto también trabajará en marcos comunes para la divulgación responsable de fallos y en nuevas técnicas para proteger aplicaciones basadas en IA.

La iniciativa pone un énfasis especial en la colaboración entre empresas, comunidades de software libre e investigadores. Según NVIDIA, compartir herramientas y conocimientos permitirá responder con mayor rapidez a nuevas amenazas y facilitará la adopción de buenas prácticas de seguridad en todo el ecosistema de la inteligencia artificial.

Entre los miembros fundadores figuran compañías de distintos ámbitos, desde fabricantes de hardware y proveedores de servicios en la nube hasta empresas de ciberseguridad y proyectos de código abierto. La Linux Foundation también participa en la alianza, reforzando su orientación hacia tecnologías abiertas y estándares compartidos.

El anuncio se produce en un momento en el que la seguridad de la IA ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la industria. Con la aparición de modelos y agentes cada vez más capaces, las empresas consideran necesario desarrollar herramientas abiertas que permitan detectar amenazas, analizar vulnerabilidades y reforzar la confianza en estos sistemas antes de su despliegue a gran escala.