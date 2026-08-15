NVIDIA GeForce NOW ya tiene una versión estable de su aplicación nativa para Linux. NVIDIA ha dado por terminada la fase beta del cliente después de varios meses de pruebas y de recopilar comentarios de la comunidad, poniendo el foco de esta primera versión estable en mejorar el rendimiento, la estabilidad y el acabado general de la aplicación.

La llegada del cliente estable supone un paso importante para los usuarios de Linux que utilizan GeForce NOW para jugar en la nube. Aunque el servicio ya podía utilizarse desde un navegador web, la aplicación nativa ofrece un conjunto de prestaciones más amplio, especialmente para los usuarios de pago que utilizan los planes con mayores capacidades de streaming.

NVIDIA GeForce NOW ya es estable en Linux

La aplicación de NVIDIA GeForce NOW para Linux comenzó su andadura como beta a principios de 2026. Después de varios meses de desarrollo y pruebas, NVIDIA ha decidido dar por concluida esta fase y publicar la versión estable del cliente.

La compañía explica que el lanzamiento se ha centrado principalmente en el rendimiento, la estabilidad y el pulido general de la aplicación. NVIDIA no detalla una larga lista de cambios específicos respecto a la beta, por lo que la principal novedad de esta actualización es precisamente el salto del cliente a una versión estable.

El soporte oficial continúa tomando como referencia Ubuntu 24.04 y versiones posteriores. NVIDIA no anuncia oficialmente soporte para todas las distribuciones Linux, por lo que utilizar el cliente en otras distribuciones puede funcionar, pero queda fuera del soporte explícitamente indicado por la compañía. Eso sí, está también como paquete flatpak desde un repositorio de NVIDIA, instrucciones que encontramos en su página de descargas.

El cliente de GeForce NOW ofrece más que la versión web

Una de las razones por las que la llegada de una aplicación nativa resulta interesante es que GeForce NOW no ofrece exactamente las mismas posibilidades mediante el navegador y mediante su cliente para Linux.

En el caso de los usuarios del plan Ultimate, la aplicación permite alcanzar hasta 100 Mbps de bitrate, resolución de hasta 5K y frecuencias de hasta 360 FPS, siempre que el juego, el hardware y el resto de las condiciones sean compatibles. También permite acceder a tecnologías como HDR, trazado de rayos, DLSS y NVIDIA Reflex cuando el equipo utilizado para recibir el streaming puede aprovecharlas.

Estas cifras suponen una diferencia considerable frente a las limitaciones que presentaba anteriormente el acceso mediante navegador. Para quienes disponen de un monitor de alta resolución o elevada frecuencia de refresco y una conexión suficientemente rápida, el cliente nativo puede ofrecer un margen de calidad mucho mayor.

La aplicación continúa utilizando Flatpak

Aunque NVIDIA presenta GeForce NOW como una aplicación nativa para Linux, su distribución continúa apoyándose en Flatpak. La compañía ha añadido ahora un repositorio Flatpak específico que facilita tanto la instalación como la recepción de futuras actualizaciones.

Hasta ahora, el método de instalación más llamativo era un ejecutable con extensión .bin . Este archivo se encargaba realmente de instalar el paquete Flatpak y configurar el repositorio correspondiente en el sistema. Con el nuevo repositorio, NVIDIA ofrece también instrucciones para añadirlo manualmente y realizar la instalación mediante las herramientas habituales de Flatpak.

Por tanto, el salto a estable no supone abandonar este sistema de distribución. La aplicación continúa utilizando el mismo modelo, aunque NVIDIA ha mejorado el procedimiento para que resulte más sencillo instalar el cliente y mantenerlo actualizado.

Requisitos de GeForce NOW para Linux

Los requisitos técnicos publicados por NVIDIA mantienen a Ubuntu 24.04 LTS como referencia. En equipos con gráficas NVIDIA se contempla el uso de X11, mientras que los sistemas con GPU AMD o Intel pueden utilizar Wayland.

Entre los requisitos indicados se encuentran al menos 4 GB de memoria RAM y, para las gráficas NVIDIA, controladores 580.126.07 o posteriores. También se necesita una GPU capaz de realizar la decodificación de vídeo H.264 o H.265 mediante Vulkan.

La compatibilidad con diferentes configuraciones de hardware resulta especialmente importante en este caso porque el equipo local no necesita ejecutar los juegos. El procesamiento gráfico tiene lugar en los servidores de NVIDIA y el ordenador Linux recibe el vídeo y transmite las entradas del usuario. Sin embargo, el sistema local sí necesita disponer de una conexión de red adecuada y de hardware capaz de decodificar el flujo de vídeo con suficiente eficiencia.

Un salto importante frente a jugar desde el navegador

La existencia de una aplicación oficial para Linux resulta especialmente interesante porque durante años los usuarios de GeForce NOW tuvieron que recurrir principalmente al navegador para utilizar el servicio. La versión web permite acceder al catálogo sin instalar un cliente tradicional, pero ofrece menos posibilidades que la aplicación específica.

La versión Linux comenzó su fase beta a finales de enero de 2026 y NVIDIA ha utilizado estos meses para recopilar comentarios y realizar ajustes antes de declarar el producto estable. La compañía afirma que este proceso ha servido para mejorar el rendimiento y la estabilidad del cliente antes de abandonar la fase de pruebas.

GeForce NOW se consolida en Linux

Con el lanzamiento estable de NVIDIA GeForce NOW, Linux obtiene finalmente un cliente oficial que deja atrás la fase beta y ofrece acceso a las prestaciones avanzadas del servicio. Para los usuarios de Ubuntu 24.04 o posterior, la aplicación proporciona una alternativa más completa al acceso mediante navegador, especialmente cuando se dispone de una suscripción compatible con las funciones de mayor calidad.

La llegada del cliente estable también refuerza la posición de los servicios de juego en la nube dentro del ecosistema Linux. En lugar de depender de la compatibilidad de cada juego con Wine o Proton, GeForce NOW ejecuta los títulos en los servidores de NVIDIA y utiliza el equipo Linux principalmente como dispositivo de entrada y reproducción del streaming.