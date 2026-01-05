Aunque el gaming en Linux va ganando terreno, sigue teniendo sus puntos débiles. Por ejemplo, jugar al popular Fornite en Linux de manera nativa y con garantías es misión imposible por las tecnologías anticheat. Además, el CEO de EPIC ya dijo que ni se planteará lanzar su juego para Linux si no llegan a los 10M de usuarios. Por suerte, sí hay maneras de conseguirlo, siendo una de ellas GeForce NOW.

GeForce NOW es la plataforma de juegos en streaming de NVIDIA. Ahora mismo, los usuarios de Linux podemos usarla desde el navegador web y desde una app no oficial de nombre GeForce Infinity, pero en ambos casos tira de la versión web o híbrida para funcionar. Lo mejor sería una aplicación más independiente, como la versión para Windows, y parece ser que pronto podremos usar algo similar en Linux.

GeForce NOW como app nativa para Linux

NVIDIA no ha proporcionado detalles de cómo será la app para Linux, pero sí se ha confirmado que llegará. De hecho, ya hay algo «para Linux», pero limitado a la Steam Deck. La consola de Valve es un sólo dispositivo, y NVIDIA lanzó una aplicación nativa que funciona perfectamente en el modo juego. ¿Y no puede funcionar esto en cualquier otro Linux? En teoría sí, pero al no contener drivers genéricos, se podría decir que no se garantiza su funcionamiento (y tampoco se recomienda).

Lo que lanzará pronto es una aplicación nativa para Linux en general. Esto significa que debería funcionar en cualquier Linux de escritorio, pero los detalles se conocerán cuando llegue la app de manera oficial. Por otra parte, ese soporte llegará junto a más juegos soportados por el servicio.

¿Merece la pena GeForce NOW? Depende mucho de a lo que quieras jugar. En la actualidad, el servicio permite sesiones de máximo 1 hora, sin límite de sesiones, pero pronto cambiará el tope a 100 horas por mes. Merecerá la pena en casos concretos, para jugar en dispositivos de recursos limitados o en juegos que sean imposibles de instalar en Linux.

En cualquier caso, pronto habrá una app para Linux que nos permitirá decidir sobre el terreno.