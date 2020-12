NVIDIA GeForce Now: podría tener soporte para Linux

El mundo del gaming avanza en la plataforma Linux. Si hace una década le decías a alguien que Linux llegaría a tener todo lo que hoy existe, en cuanto a APIs, clientes como Steam, o los controladores nativos de NVIDIA o AMD que existen, y las cifras de títulos nativos que existen, es probable que se riese a carcajada limpia. Pero lo cierto es que todo eso ha cambiado de una forma extrema, y aunque aún está muy distante de Windows, se han logrado grandes cosas.

Actualmente, las plataformas de gaming por streaming también abren nuevas vías para ejecutar videojuegos triple A en cualquier plataforma, siempre y cuando estas plataformas soporten también tu sistema. Una de ellas es NVIDIA GeForce Now, que hasta ahora no estaba disponible para Linux, aunque eso podría cambiar…

Y es que desde hace tiempo, NVIDIA GeForce Now también está disponible para el navegador web. Sin embargo, NVIDIA se ha olvidado de la plataforma del pinguino por ahora. Además de Windows y macOS, para los que está disponible la app cliente para este servicio, también se tiene que contemplar la posibilidad de usarlo en ChromeOS.

Por cierto, ahora es posible jugar con NVIDIA GeForce Now desde Chrome en Linux, haciendo un sencillo cambio para agregar un User-Agent de ChromeOS en el navegador con base Chromium. Pero no me estoy refiriendo a eso en este artículo, sino a un soporte sin tener que hacer esas cosas…

Pero esta noticia puede ir más allá de estos sistemas Linux de Google. NVIDIA hizo un anuncio recientemente sobre llevar GeForce NOW también a Safari para iOS. Y también habló de otras plataformas, para llevar su servicio de streaming como un cliente webRTC para otros navegadores, lo que podría implicar que también funcionaría en navegadores web Chrome sobre GNU/Linux y Android, pero con un soporte mucho mejor.