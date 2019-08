NVIDIA actualiza su driver para Linux con muchas mejoras y correcciones

Durante las primeras semanas del desarrollo de Linux 5.3, Linus Torvalds y compañía avisaron: han hecho muchos cambios, muchas novedades están por llegar, pero había una novedad que no era una función o algo positivo con el driver NVIDIA en las arquitecturas Power. Era la compañía famosa por sus tarjetas gráficas quien tenía que solventar este problema. No ha habido noticias al respecto desde entonces, hasta hoy, pero no han dejado claro si esta actualización soluciona el problema de compatibilidad con Linux 5.3.

Lo que se lanzó ayer fue NVIDIA 435.21 y ya está disponible para Linux junto a BSD y Solaris. Tal y como leemos en el hilo de su web oficial, se trata de un lanzamiento de “vida corta”, lo que significa que no estará soportado durante mucho tiempo. Entre la lista de novedades, tenemos que se ha corregido un fallo que causaba que X Server se bloqueara al usar HardDPMS con una pantalla de GPU impulsada por NVIDIA.

Novedades del driver NVIDIA 4.35.21

Soporte inicial para la administración de energía de tiempo de ejecución D3 (RTD3) en las GPU de notebooks Turing, junto con toda la implementación necesaria para el script nvidia-bug-report.sh para recopilar información de administración de energía de tiempo de ejecución D3 (RTD3) y tablas ACPI (si la herramienta acpidump está disponible) para depurar.

Soporte para cambiar la función Digital Vibrance en la sección de controles de la pantalla en nvidia-settings en hardware Turing.

Se ha incluido soporte para las tecnologías gráficas Vulkan y OpenGL/GLX para la función PRIME Render Offload.

Se ha actualizado nvidia-installer para que sea compatible con las interfaces del kernel precompiladas.

Corregido un fallo que causaba un “kernel panic” al salir de un servidor X individual en una configuración SLI multi-server.

Corregido un fallo de segmentación en la librería libnvcuvid.so al usar las APis de Video Codec SDK.

El controlador NvEncodeAPI rechaza correctamente la codificación de secuencias con resoluciones más pequeñas que las admitidas por el codificador NVENC.

Corrige un error en el componente nvidia-drm que evita que marque correctamente los modos preferidos cuando el usuario desea informar la información de visualización a través de la API DRM-KMS .

Mejora la API cuvidParseVideoData en el controlador NVCUVID.

Corrige un error que causaba que el controlador NVIDIA X se bloqueara o no funcionara correctamente cuando un cliente consultaba la información de Xinerama en servidores X sin una pantalla NVIDIA X configurada como pantalla 0.

Mejora la configuración de NVIDIA en las opciones “Configuración de OpenGL> Configuración de imagen” para GPU Quadro.

Mejora el soporte para aplicaciones Vulkan.

Corrige el manejo del rango de color de la pantalla en GPU pre-Turing.

NVIDIA 435.21 ya está disponible junto al resto de drivers de la marca desde este enlace.