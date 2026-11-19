NVIDIA 620.73.04 ya está disponible para Linux como nueva actualización de la rama de controladores R620, inaugurada a principios de noviembre. Esta versión llega apenas dos semanas después de 620.70.06 y mantiene el canal Production Branch, destinado a ofrecer una versión estable del controlador gráfico para los usuarios de GPU NVIDIA compatibles.

La nueva revisión se publica el 18 de noviembre y su registro oficial es bastante escueto: NVIDIA únicamente menciona correcciones menores de errores y mejoras generales, sin detallar qué problemas concretos han sido solucionados. Por tanto, se trata de una actualización de mantenimiento y no de una versión que anuncie nuevas funciones gráficas o cambios importantes en la compatibilidad.

NVIDIA 620.73.04 es una actualización de mantenimiento de la rama R620

El controlador 620.73.04 continúa la nueva serie R620, que sustituye progresivamente a la anterior rama 595 como versión de producción más reciente. NVIDIA mantiene disponibles los paquetes para Linux x86_64 y ARM64, además de otras plataformas Unix compatibles.

La compañía no ha publicado un listado individualizado de las correcciones incluidas en esta versión, por lo que no es posible confirmar si aborda problemas concretos detectados por usuarios en la versión 620.70.06. El anuncio se limita a indicar que incorpora pequeñas correcciones y mejoras.

Los cambios de la versión anterior

Aunque NVIDIA no detalla las novedades específicas de 620.73.04, la versión inicial de esta rama sí introdujo cambios relevantes para los usuarios de Linux. Entre ellos se encontraban mejoras en el rendimiento de la sincronización explícita en Wayland, correcciones relacionadas con Vulkan y ajustes destinados a resolver problemas gráficos en determinados juegos.

La versión 620.70.06 también abordó problemas con Assassin’s Creed Shadows y Final Fantasy VII Rebirth, así como otros errores relacionados con la presentación gráfica y el funcionamiento del controlador. Estas mejoras pertenecen a la versión anterior y no deben atribuirse automáticamente a la nueva actualización.

Disponible para las GPU NVIDIA compatibles

NVIDIA 620.73.04 mantiene la compatibilidad con una amplia selección de tarjetas gráficas GeForce RTX, GTX y modelos profesionales RTX, incluyendo generaciones Turing, Ampere, Ada Lovelace y Blackwell. El soporte exacto depende del modelo de GPU y de la plataforma.

El controlador puede descargarse desde la web oficial de NVIDIA o instalarse mediante los repositorios de la distribución Linux utilizada. Esta última opción suele ser preferible para mantener la integración con el sistema de paquetes, el kernel y las actualizaciones de la distribución.

NVIDIA 620.73.04 es, en definitiva, una actualización discreta para quienes ya utilizan la rama R620. No introduce novedades anunciadas, pero mantiene al día el controlador de producción con una nueva revisión de mantenimiento. Para quienes no experimenten problemas con su instalación actual, no hay cambios documentados que hagan imprescindible actualizar inmediatamente.