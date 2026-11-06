NVIDIA 620.70.06 ya está disponible para sistemas Linux de 64 bits. Publicado el 4 de noviembre de 2026, este controlador gráfico incorpora correcciones para Vulkan, mejoras de rendimiento en Wayland y soluciones a varios problemas de estabilidad que afectaban tanto al escritorio como a determinados videojuegos. La versión cuenta con certificación WHQL y es compatible con una amplia gama de tarjetas GeForce y profesionales de NVIDIA.

La actualización se centra especialmente en pulir el funcionamiento del controlador en escenarios gráficos exigentes. Entre sus cambios destacan la sincronización explícita en Wayland, varios errores relacionados con Vulkan y una corrección importante para Assassin’s Creed Shadows.

NVIDIA 620.70.06 ofrede mejor rendimiento de sincronización en Wayland

Uno de los cambios destacados de NVIDIA 620.70.06 es la mejora del rendimiento de la sincronización explícita en pruebas de alto número de fotogramas por segundo bajo Wayland.

Este mecanismo permite coordinar la presentación de imágenes entre aplicaciones, el controlador gráfico y el compositor. Su funcionamiento es especialmente relevante en escritorios modernos y aplicaciones que necesitan controlar con precisión cuándo se muestran los fotogramas.

La actualización también amplía la compatibilidad del indicador visual de actividad gráfica de OpenGL, identificado mediante la variable de entorno __GL_SHOW_GRAPHICS_OSD, a todos los backends Vulkan, incluido Wayland y el modo de salida directa a pantalla.

Correcciones para Vulkan y videojuegos

NVIDIA soluciona una regresión introducida en la serie de controladores 595.xx que podía provocar bloqueos en Assassin’s Creed Shadows, acompañados de errores Vulkan Device Lost en determinadas escenas.

También se corrige un problema de corrupción gráfica y parpadeos en aplicaciones Vulkan bajo Wayland cuando se utilizaba la variable __VK_ENABLE_DEVICE_GROUPS en sistemas con varias GPU.

Los usuarios de Final Fantasy VII Rebirth reciben otra corrección: el controlador podía experimentar cierres inesperados al utilizar la configuración VKD3D_CONFIG=descriptor_heap.

Además, se solucionan errores que podían interferir con el límite mínimo de intervalo de fotogramas de la extensión VK_NV_low_latency2 cuando estaba activada la generación de fotogramas.

Estabilidad del controlador y correcciones adicionales

La versión 620.70.06 incorpora también varias correcciones de bajo nivel:

Soluciona un posible fallo del kernel al utilizar los módulos abiertos de NVIDIA en sistemas NUMA donde algunos nodos no disponen de memoria.

Corrige el error «invalid head number» que podía aparecer al cambiar de terminal virtual mientras se ejecutaba el servidor X.

Repara un problema del instalador que, en determinadas circunstancias, podía colocar bibliotecas fuera de las rutas de búsqueda del cargador dinámico.

Estos cambios mejoran la fiabilidad del controlador en configuraciones específicas, especialmente en equipos con varias GPU o arquitecturas NUMA.

Disponibilidad de NVIDIA 620.70.06

NVIDIA 620.70.06 está disponible para Linux de 64 bits desde la página oficial de descarga de controladores. La compañía recomienda comprobar primero si la distribución utilizada ofrece el paquete en sus propios repositorios, ya que estos paquetes suelen integrarse mejor con el sistema y sus mecanismos de actualización.

En definitiva, esta versión supone una actualización centrada en la estabilidad y la compatibilidad. Las mejoras de Wayland y las correcciones de Vulkan son especialmente interesantes para los usuarios de Linux que utilizan aplicaciones gráficas y videojuegos exigentes.