La versión 615.78.08 del controlador de NVIDIA para Linux ya está disponible y llega con cambios centrados en la API Vulkan y en la traducción de Direct3D 12. Entre sus puntos destacados aparece el soporte para la revisión 3 de la extensión VK_NV_low_latency2, pensada para afinar la sincronización y mejorar la respuesta en juegos que se ejecutan mediante capas de compatibilidad.

El movimiento afecta de forma especial a escenarios con VKD3D-Proton y Steam Play, donde títulos de Direct3D 12 se traducen para funcionar en Linux. Según la información publicada, el objetivo es que la latencia y el stutter se reduzcan, sobre todo cuando se activa Frame Generation, una tecnología que interpola fotogramas intermedios y depende de una gestión precisa del pipeline.

Qué corrige NVIDIA 615.78.08

Además de las mejoras de latencia, el controlador soluciona corrupción visual en The Last of Us Part II. También aborda fallos al asignar tablas de páginas GPU cuyo tamaño supera los 2 GB, un apartado que puede dar problemas con texturas de alta resolución o con varios buffers en memoria. En el entorno de escritorio, se corrige el HDR Vulkan en Wayland, una pieza que estaba pendiente para compositores modernos.

Para quien trabaja con motores como Unreal o Unity en Linux, estos ajustes pueden traducirse en pipelines de validación y desarrollo más estables. La revisión 3 de VK_NV_low_latency2 modifica la sincronización entre la cola de presentación y el renderizado, lo que ayuda a que la gestión de fotogramas sea más predecible cuando se combina con generación de imágenes.

La corrección de las tablas de páginas GPU por encima de 2 GB evita errores de asignación en escenarios con texturas pesadas o múltiples buffers. A su vez, el arreglo de HDR en Wayland cierra una brecha para entornos de escritorio actuales. En conjunto, se reduce el tiempo que se dedica a depurar artefactos y fallos de memoria, en lugar de centrarse en el contenido.

El anuncio no detalla cifras concretas de rendimiento ni una lista completa de juegos afectados. La fuente original sí señala, con cierto tono irónico, que muchos usuarios llevaban tiempo esperando mejoras y correcciones en los drivers como la de HDR en Wayland o la asignación de memoria. Esa apreciación no cambia los datos técnicos del controlador, pero refleja la cautela habitual ante nuevos lanzamientos: la esperanza de que una versión no rompa lo que la anterior acaba de reparar.

Ya disponible

Esta entrega del controlador NVIDIA 615.78.08 para Linux se centra en Vulkan, VKD3D-Proton y la estabilidad del pipeline. Sus correcciones más visibles son la latencia con Frame Generation, la corrupción en The Last of Us Part II, los fallos de tablas de páginas GPU de más de 2 GB y el HDR en Wayland. Para usuarios y desarrolladores en España o Europa, el valor principal está en disponer de un entorno algo más predecible, sin que ello convierta la actualización en una revolución ni en una solución definitiva para todos los casos.