NVIDIA ha publicado una nueva versión de sus controladores gráficos para Linux. La rama 615 estrena ahora la versión 615.71.09, una actualización que presta especial atención a Vulkan y que incorpora varias mejoras importantes para los usuarios que ejecutan juegos de Windows mediante Proton.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación de soporte para una nueva revisión de una extensión de baja latencia de Vulkan, algo que permite utilizar NVIDIA Reflex de forma más directa en determinados juegos nativos de Vulkan ejecutados mediante Proton. La actualización también corrige varios problemas relacionados con Wayland, Smooth Motion y el funcionamiento general del controlador.

Mejor soporte para NVIDIA Reflex con Proton

Una de las principales novedades de esta versión es la compatibilidad con la revisión 2 de VK_NV_low_latency. NVIDIA explica que esta implementación permite ofrecer soporte integrado para NVIDIA Reflex en juegos Vulkan que utilizan la biblioteca NvLowLatencyVk.dll procedente de Windows.

El cambio resulta especialmente interesante para Linux gaming, ya que Proton necesita traducir determinadas funciones diseñadas originalmente para Windows para que puedan utilizarse en el entorno Linux. Con esta actualización, los juegos compatibles pueden aprovechar esta tecnología de reducción de latencia sin depender de configuraciones adicionales por parte del usuario.

También se ha corregido un problema que impedía que VK_NV_low_latency2 redujera correctamente la latencia cuando las aplicaciones utilizaban superficies creadas mediante VK_KHR_wayland_surface y VK_KHR_display .

NVIDIA 615.71.09 introduce más cambios para Vulkan y los juegos

El controlador añade además soporte para VK_EXT_cluster_acceleration_structure, una extensión de Vulkan relacionada con las estructuras de aceleración utilizadas en determinadas técnicas de renderizado.

La actualización incorpora igualmente varias correcciones específicas para juegos y aplicaciones. Entre ellas se encuentra la solución de un error Xid 109 que podía producirse al cargar PRAGMATA bajo Wayland, así como la corrección de una fuga de descriptores de archivo que podía aparecer cuando el cargador de Vulkan descargaba libGLX_nvidia.so.0 después de ejecutar vkDestroyInstance .

También se han solucionado varios bloqueos que podían producirse durante el arranque de aplicaciones o al utilizar Alt-Tab con NVIDIA Smooth Motion activado. De esta forma, la nueva versión no solo incorpora funciones adicionales, sino que también mejora la estabilidad de configuraciones existentes.

Cambios para el controlador de código abierto

Otra novedad relevante es la incorporación de soporte para particionado de memoria mediante cgroups en el controlador de kernel abierto de NVIDIA. Esta función permite gestionar de forma más controlada el uso de memoria de la GPU en determinados escenarios.

El lanzamiento también introduce el parámetro RmDisableDisplayGlitchPerfLimit para el módulo nvidia.ko . NVIDIA señala que puede ayudar a reducir el consumo energético en reposo en algunas configuraciones con varios monitores. A cambio, puede provocar pequeños cambios momentáneos en la imagen cuando se modifican las frecuencias de memoria, por lo que no es una opción que necesariamente interese activar a todos los usuarios.

NVIDIA 615.71.09 es una actualización especialmente interesante para Linux gaming

Aunque la versión 615.71.09 incluye cambios de diferente naturaleza, su combinación de mejoras para Vulkan, Wayland y Proton hace que resulte especialmente interesante para los usuarios que utilizan Linux como plataforma de juegos.

El soporte de la nueva revisión de NVIDIA Reflex es probablemente la novedad con mayor impacto práctico, mientras que las correcciones de Smooth Motion y los problemas específicos de Wayland contribuyen a mejorar la experiencia de quienes utilizan las tecnologías gráficas más recientes de NVIDIA.

NVIDIA publicó esta versión el 9 de septiembre de 2026. La rama 615 corresponde a su línea de nuevas características para Linux, por lo que este lanzamiento no debe confundirse con las versiones de la rama de producción estable.