NVIDIA 595.84 ya está disponible como nueva versión recomendada de los controladores gráficos de NVIDIA para Linux. La actualización llega con una larga lista de correcciones destinadas principalmente a mejorar la experiencia de juego, solucionando problemas que afectaban a diversos títulos y corrigiendo errores detectados por la comunidad durante los últimos meses.

La compañía continúa puliendo su rama 595, que se ha convertido en la principal referencia para muchos usuarios de Linux con tarjetas gráficas GeForce y RTX. Además de las habituales correcciones de estabilidad, esta nueva versión busca eliminar fallos que podían provocar bloqueos, problemas gráficos o comportamientos inesperados en determinados juegos y aplicaciones basadas en Vulkan.

NVIDIA 595.84 corrige errores en numerosos juegos de Linux

La principal novedad de NVIDIA 595.84 es la incorporación de múltiples correcciones relacionadas con videojuegos. NVIDIA ha centrado buena parte del desarrollo de esta versión en resolver incidencias reportadas por usuarios de Linux, especialmente aquellas que afectaban al rendimiento o la estabilidad durante las sesiones de juego.

Entre las mejoras incluidas se encuentran correcciones para diversos títulos que podían experimentar fallos gráficos, cierres inesperados o comportamientos anómalos bajo determinadas configuraciones. La actualización también introduce ajustes adicionales para Vulkan, una API gráfica cada vez más importante dentro del ecosistema Linux gracias a Proton, Steam Play y numerosos motores gráficos modernos.

Otro de los objetivos de NVIDIA 595.84 ha sido mejorar la estabilidad general del controlador. Los desarrolladores han corregido diversos errores que podían provocar problemas en aplicaciones aceleradas por GPU, así como incidencias relacionadas con determinadas configuraciones de escritorio y compositores gráficos utilizados habitualmente en distribuciones Linux modernas.

La rama 595 ya había introducido anteriormente importantes mejoras para Wayland, soporte actualizado para tecnologías gráficas recientes y optimizaciones destinadas a mejorar la compatibilidad con juegos actuales. Con esta nueva actualización, NVIDIA continúa refinando ese trabajo mediante pequeños ajustes que buscan ofrecer una experiencia más estable tanto para jugadores como para usuarios profesionales.

Ya disponible en distribuciones Rolling

Los usuarios que utilicen distribuciones rolling release como Arch Linux suelen recibir este tipo de actualizaciones con rapidez a través de los repositorios oficiales. En otras distribuciones, la disponibilidad puede variar dependiendo del ritmo de actualización mantenido por cada proyecto.

NVIDIA también mantiene esta versión dentro de su rama de producción para Linux, lo que significa que está orientada a ofrecer un equilibrio entre estabilidad y soporte para hardware moderno. Para muchos usuarios que juegan en Linux, especialmente mediante Steam y Proton, este tipo de actualizaciones resultan importantes para garantizar la mejor compatibilidad posible con los lanzamientos más recientes.

Con NVIDIA 595.84, la compañía sigue reforzando su soporte para Linux en un momento en el que cada vez más jugadores utilizan sistemas basados en este sistema operativo. Las continuas mejoras en compatibilidad, rendimiento y estabilidad demuestran que el mercado del gaming en Linux continúa ganando relevancia para los fabricantes de hardware gráfico.