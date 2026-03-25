NVIDIA ha lanzado oficialmente el controlador 595.58.03, una versión estable recomendada que llega con importantes novedades para los usuarios de Linux. Este lanzamiento marca un hito tras las versiones beta previas, consolidando una serie de correcciones y mejoras que buscan estabilizar la experiencia tanto en entornos de escritorio X11 como Wayland, así como en aplicaciones de juego y renderizado.

La nueva versión no solo incluye funcionalidades anticipadas como la extensión Vulkan VK_EXT_descriptor_heap , clave para el rendimiento de juegos de Windows a través de Proton, sino que también soluciona múltiples problemas críticos reportados por la comunidad, como fallos en compositores X11, bloqueos del kernel al desconectar monitores y problemas de suspensión en pantallas con frecuencias de actualización altas.

NVIDIA Driver 595.58.03: Estabilidad y correcciones clave para Linux

Entre los aspectos más destacados de esta versión estable se encuentran las correcciones a regresiones que afectaban a compositores como picom y Xfwm, que sufrían parpadeos, así como un problema que impedía que kwin_wayland reactivara correctamente las pantallas. Además, se ha solucionado un error que provocaba caídas del kernel al desconectar configuraciones MST (Multi-Stream Transport) en bases de conexión o monitores, y se han resuelto los pánicos de kernel en sistemas con opciones de seguridad como CONFIG_RANDSTRUCT activadas.

La gestión de memoria también ha recibido mejoras: el controlador ahora recurre mejor a la memoria del sistema cuando la memoria de video es escasa, evitando congelamientos en escritorios Wayland. En el ámbito gráfico, se han solucionado parpadeos en pantallas HDMI con VRR (Variable Refresh Rate) y fallos relacionados con la recreación de swapchains de Vulkan que causaban tirones al redimensionar ventanas. Con esta versión, NVIDIA eleva los requisitos mínimos a Wayland 1.20 y glibc 2.27, y habilita por defecto el parámetro modeset=1 en nvidia-drm , lo que refuerza la integración con los sistemas modernos.

El driver 595.58.03 se posiciona como la opción recomendada para cualquier usuario de Linux con hardware NVIDIA, ofreciendo una base sólida tanto para flujos de trabajo profesionales como para la ejecución de títulos de última generación mediante compatibilidad.